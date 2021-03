Z meczu Borussia Dortmund – Hertha: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (13 marca) o godzinie 18:3. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w ramach 25. kolejki Bundesligi. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Borussia Dortmund – Hertha. Wicemistrz Niemiec vs pracuś Piątek

18 punktów dzieli aktualnie obie drużyny w ligowej tabeli. Ekipa z Signal Iduna Park walczy wciąż o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Tymczasem stołeczny zespół broni się przed spadkiem z niemieckiej ekstraklasy.

BVB do swojej potyczki podejdzie po prawdopodobnie najlepszym spotkaniu w trakcie trwającej kampanii w Bundeslidze. Podopieczni Edina Terzicia przegrali jednak z Bayernem Monachium 2:4. Tymczasem w środku tygodnia dortmundzka ekipa zremisowała 2:2 z Sevillą w elitarnych rozgrywkach, ale wywalczyła awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Zespół Krzysztofa Piątka wrócił z kolei na zwycięski szlak po pokonaniu Augsburga 2:1. Warto zaznaczyć, że była to piąta wygrana Herthy w tym sezonie. Stara Dama przerwała jednocześnie serię dziewięciu spotkań bez wygranej.

Borussia Dortmund – Hertha, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie w Dortmundzie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Bundesligi: Borussia Dortmund – Hertha transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Skomentują je Edward Durda i Grzegorz Kaczmarzyk.

Borussia Dortmund – Hertha: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Bundesligi będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Borussia Dortmund – Hertha: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Borussia Dortmund – Hertha: kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu bukmacherzy odrobinę większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gospodarzom.

Borussia Dortmund Hertha Berlin 1.53 4.80 7.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 13. marca 2021 13:27 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin