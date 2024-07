PressFocus Na zdjęciu: Angel Baena

Betclic 1 Liga 2024/25: gdzie obejrzeć?

Przyzwyczailiśmy się już, że najbliższe zaplecze Ekstraklasy dostarcza bardzo dużych emocji. Taki możemy spodziewać się również w sezonie 2024/25 Betclic 1 Ligi. Kandydatów do walki o bezpośredni awans jest kilku, ale oczywiście najczęściej w tym gronie wymieniane są drużyny Wisły Kraków, ŁKS-u Łódź, Ruchu Chorzów czy Arki Gdynia. Kilka klubów ma również ochotę na zapałanie się do baraży. Bardzo ciekawie zapowiadający się sezon to niejedyna dobra wiadomość dla kibiców. Drugą jest fakt, że wszystkie spotkania sezonu 2024/25 pierwszej ligi będą transmitowane.

Betclic 1 Liga: transmisja w TV

Przed sezonem 2024/25 doszło do bardzo ważnej zmiany w kwestii transmisji z rozgrywek pierwszej ligi. Nowym nadawcą Betclic 1 Ligi została TVP. Cztery mecze z każdej kolejki transmitowane będą na kanałach Telewizji Polskiej – trzy na TVP Sport oraz jeden na TVP3. Pozostałe spotkania będą dostępne online.

Betclic 1 Liga: transmisja online

Wszystkie spotkania Betclic 1 Ligi w sezonie 2024/25 będzie można obejrzeć drogą internetową. Transmisje dostępne będą w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać dowolne środki na koncie bądź zagrać dowolny zakład w ciągu 24h przed meczem. Drogą internetową mecze można oglądać także na stronie tvp.sport.pl

Betclic 1 Liga: kursy bukmacherskie

W poniższej tabeli przedstawiamy kursy bukmacherskie na najbliższe spotkania Betclic 1 Ligi.

Gdzie oglądać 1 Ligę w sezonie 2024/25? Prawami do transmisji meczów Betclic 1 Ligi dysponuje TVP. Na jej kanałach będzie można obejrzeć cztery mecze w kolejce. Wszystkie spotkania transmitowane będą w usłudze Betclic TV z kodem GOALPL oraz na stronie tvpsport.pl Kiedy rozpoczyna się Betclic 1 Liga 2024/25? Pierwsza kolejka Betclic 1 Ligi w sezonie 2024/25 rozegrana zostanie w dniach 19-22 lipca.

