Benfica – Liverpool: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (05.04.2022)

Benfica – Liverpool to jedna z ciekawszych par 1/4 finału Ligi Mistrzów. Obie ekipy we wtorkowy wieczór rozegrają pierwsze spotkanie, którego stawką jest awans do półfinału elitarnych rozgrywek. Oczywiście w roli faworyta do tej potyczki przystąpią przedstawiciele Premier League. Niemniej team z Portugalii nie zamierza tanio sprzedać skóry. Przedstawiamy informacje, gdzie można w TV i online zobaczyć to starcie “na żywo”.

Benfica – Liverpool, gdzie oglądać

Benfica – Liverpool to jeden z tych bojów w Lidze Mistrzów, który ma zdecydowanego faworyta do awansu. Ekipa z Premier League mogła być bardzo zadowolona z efektów losowania. Niemniej team z Lizbony liczy na sprawienie niespodzianki.

Liverpool w drodze do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek w pokonanym polu pozostawił Inter Mediolan. Benfica natomiast okazała się lepsza w dwumeczu w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów od Ajaxu.

Lizbończycy przystąpią do wtorkowej potyczki po porażce ze Sportingiem Braga (2:3) kilka dni temu. The Reds z kolei mogą pochwalić się serią czterech kolejnych zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. Jednocześnie wtorkowy bój będzie ostatnim testem przed weekendowym hitem Man City – Liverpool.

Benfica – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Potyczka na Estadio da Luz będzie dostępna w telewizji. Transmisja z meczu “na żywo” będzie przeprowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2. Zacznie się o 20:50. Z kolei pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Benfica – Liverpool, transmisja za darmo

Benfica z Liverpool to pierwszy od 12 lat bój z udziałem obu drużyn. Po raz ostatni obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą w kwietniu 2010 roku. Wówczas na Anfield Road górą był team z Premier League (4:1). Tymczasem bój w Portugalii kilka dni wcześniej między obiema ekipami zakończył się rezultatem 2:1 dla lizbończyków.

Jest możliwość, aby starcie z udziałem Benfiki i Liverpool obejrzeć online za darmo. Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można korzystać przez 30 dni z platformy Polsat Box Go całkowicie za darmo. Tym samym jest możliwość korzystania z Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, ale także do meczów Fortuna 1 Ligi, czy stacji Eleven Sports. Poniżej przedstawiamy informacje, co należy zrobić, aby pakiet był aktywny.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Benfica – Liverpool, transmisja online

Potyczkę na Estadio da Luz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna nie tylko z poziomu dedykowanej strony internetowej, ale również poprzez aplikację mobilną, czy na Smart TV.

Benfica – Liverpool, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto będzie górą w starciu w Lizbonie. Kursy u legalnych bukmacherów na ewentualny triumf Liverpoolu kształtuje się w granicach 1,38-1,40.

