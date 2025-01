Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Robert Lewandowski

Benfica – Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona ma już zapewniony udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Kwestią otwartą jest jednak to, czy wystąpi w 1/16 finału czy od razu w 1/8. We wtorkowy wieczór Duma Katalonii będzie starała się zrobić ostatni krok w kierunku dalszej fazy. Podopieczni Hansiego Flicka w wyjazdowym meczu zagrają z Benfiką Lizbona, która cały czas walczy o awans do kolejnej fazy rozgrywek.

W składzie Barcelony niemal na pewno zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Kwestią otwartą pozostaje obsada pozycji bramkarza. Na występ z pewnością liczy Wojciech Szczęsny, ale do tej pory wyższe notowania u szkoleniowca miał Inaki Pena.

Benfica – Barcelona, transmisja w TV

Spotkanie Benfica – Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (21 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Tomasz Ćwiąkała.

Benfica – Barcelona, transmisja online

Wtorkowy mecz Benfica – Barcelona możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz również uzyskać dostęp do tej platformy odbierając do Fortuny voucher, dający możliwość przez 30 dni korzystania z pakietu Super Sport. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją jest po prostu samodzielne wykupienie dostępu do pakietu Super Sport w usłudze CANAL+ online. Teraz miesięczny koszt to 65 zł przy ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Benfica – Barcelona, kto wygra?

Gdzie obejrzeć mecz Benfica – Barcelona? Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Benfica – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (21 stycznia) o godzinie 21:00.

