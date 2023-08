Imago Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium – RB Lipsk, gdzie oglądać

Bayern Monachium do meczu o Superpuchar Niemiec przystąpi wciąż mocno przetrzebiony kadrowo. Trener Thomas Tuchel nie będzie mógł skorzystać z zawodników takich jak Eric Maxim Choupo-Moting, Manuel Neuer, czy Thomas Mueller. W ostatnich meczach przedsezonowych mimo to znakomicie funkcjonowała ofensywa mistrza Niemiec. To w niej pokładane są największe nadzieje przed spotkaniem z RB Lipsk.

Byki tymczasem przystąpią do rywalizacji z Bawarczykami po trzech kolejnych zwycięstwach w sparingach. Łącznie Lipsk strzelił w nich aż 16 goli, jednak odnotować trzeba, że nie byli to rywale z najwyższej półki. Byki potrafiły się jednak postawić w ubiegłym sezonie Bayernowi, dlatego zapowiada się pasjonująca walka.

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja na żywo w TV

Niestety, spotkania o Superpuchar Niemiec między Bayernem, a RB Lipsk nie obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja online

Mecz Bayern – RB Lipsk obejrzeć możecie, jak już wspomnieliśmy, za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wystarczy wejść na stronę viaplay.pl i wykupić odpowiedni abonament.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w sobotnim spotkaniu upatrują w Bayernie Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi około 1.60. Typ na RB Lipsk to już 5.25.

Bayern Monachium RB Lipsk 1.60 4.70 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 07:11 .

