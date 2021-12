PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Mainz: transmisja za darmo oraz stream online. Podopieczni Juliana Nagelsmanna w sobotnie popołudnie będą chcieli zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Tym razem zmierzą się z rywalem z Moguncji, z którym ostatnio świetnie radzili sobie w meczach u siebie. Meczu na Allianz Arena nie obejrzymy w tradycyjnej polskiej telewizji, ale pokazujemy, w jaki sposób można uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium w ostatnim meczach potwierdził, że wskazał na wysokie obroty. W ostatniej kolejce odniósł zwycięstwo w kluczowym spotkaniu w walce o dziesiąty z rzędu mistrzowski tytuł. Bawarczycy w wyjazdowym meczu pokonali 3:2 Borussię Dortmund. Wysoką dyspozycję zaprezentowali również w meczu Ligi Mistrzów, w którym po raz drugi w tym sezonie ograli 3:0 Barcelonę.

Jeżeli zagrają na podobnym poziomie, nie będą mieli żadnych problemów z ograniem Mainz. Swoim rywalom będą chcieli zrewanżować się również za ostatni pojedynek w Moguncji, w którym niespodziewanie musieli uznać wyższość rywali. Z kolei Mainz na pewno nie wspomina wizyt w Monachium. Cztery ostatnie zakończyły się bowiem dla nich bolesnymi porażkami.

Sobotni mecz 15. kolejki Bundesligi ma jednego faworyta. Każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana Bayernu będzie olbrzymią niespodzianką. Po zakończeniu rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów w Monachium mogą skupić się na ostatnich w tym roku meczach Bundesligi, co nie jest dobrą wiadomością dla Mainz. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Mainz.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

W tym, ale także w kolejnych sezonach, prawa do transmitowania meczów Bundesligi będą w rękach platformy streamingowej Viaplay. Oznacza to, że na chwilę obecną meczów ligi niemieckiej nie można oglądać w Polsce w tradycyjnej telewizji. Aby mieć dostęp do dość nowej na polskim rynku platformy trzeba wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 złote. Jest jednak także sposób, aby spotkanie Bayernu z Mainz obejrzeć zupełnie za darmo. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić.

Bayern – Mainz, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz Bundesligi, w tym sobotni pojedynek Bayernu z Mainz, można oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wiąże się to oczywiście z kosztami. Po spełnieniu prostych warunków można jednak obejrzeć ten mecz zupełnie z darmo. Transmisję na swoich stronach internetowych udostępniają bowiem niektórzy legalni bukmacherzy. Jednym z nich jest STS.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

STS zakłady bukmacherskie to jeden z polskich bukmacherów, który udostępnia swoim klientom transmisje z meczów Bundesligi. Dzięki usłudze STS TV obejrzymy także sobotni mecz Bayern – Mainz. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Przede wszystkim trzeba posiadać zarejestrowane konto w STS, a także zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny kupon. Nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących minimalnej stawki lub minimalnego kursu. Konto w STS można zarejestrować klikając w poniższy link.

Bayern – Mainz, kursy bukmacherskie

Bayern jest murowanym faworytem, takiego zdania są również bukmacherzy. Kursy oferowane przez nich na wygraną Bayernu nie przekraczają 1.25. Nie ma w tym nic dziwnego. Mainz jedzie do Monachium, nie mając po swojej stronie zbyt wielu argumentów.

Bayern Monachium FSV Mainz 05 1.25 7.20 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. grudnia 2021 08:20 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin