Gdzie oglądać mecz Bayern – FC Barcelona? Bardzo ciekawie zapowiada się wtorkowa batalia na Allianz Arena. W roli faworyta do tej potyczki podejdą Bawarczycy. Aczkolwiek przedstawiciel La Liga z Robertem Lewandowskim zamierza pokrzyżować plany ekipie z Bundesligi. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Bayern – Barcelona w TV i online.

Allianz Arena Liga Mistrzów, gr. C Bayern Monachium FC Barcelona 2.07 4.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 08:54 .

Bayern Monachium – FC Barcelona, gdzie obejrzeć

Bayern Monachium i FC Barcelona to zdecydowanie jedni z największych gigantów w Europie. We wtorkowy wieczór powalczą w bezpośrednim starciu w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów w grupie C.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna będą chcieli odnieść drugie z rzędu zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach. Tydzień temu pokonali na wyjeździe Inter Mediolan (2:0).

We wtorkowy wieczór poprzeczka przed Bawarczykami będzie jednak zawieszona wyżej. Na dodatek na drodze Bayernu stanie Robert Lewandowski, który tego lata zamienił ekipę z Niemiec na Blaugranę.

Bayern Monachium – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Mecz Bayern – FC Barcelona w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie emitowany w tradycyjnej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie także transmitowany na platformie CANAL+ online.

Bayern Monachium – FC Barcelona, transmisja online

Starcie na Allianz Arena można obejrzeć w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 90 złotych!

Bayern Monachium – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy w roli faworyta widzą ekipę z Monachium. Kurs u legalnych bukmacherów na wygraną Bayernu wynosi mniej więcej 2,05.

