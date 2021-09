Bayern – Dynamo: transmisja w TV oraz stream online. Robert Lewandowski stanie dzisiaj przed szansą powiększenia swojego dorobku strzeleckiego. Mistrzowie Niemiec powalczą o swoje dziewiąte zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Na drodze monachijczyków stanie jednak drużyna Tomasza Kędziory. Zapowiada się ciekawe starcie dzisiaj (29 września) o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania Bayern – Dynamo będzie dostępna zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie.



Bayern Monachium Liga Mistrzów



29/09/2021 21:00



Allianz Arena

Dynamo

Bayern Monachium – Dynamo Kijów, gdzie oglądać

Obie ekipy po raz ostatni miały okazję rywalizować ze sobą dawno temu, bo w marcu 2000 roku. Wówczas górą było Dynamo, które wygrało 3:0. Z kolei w grudniu 1999 roku szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Bayern, zwyciężając 2:1.

Ogólnie w europejskich pucharach oba zespoły rywalizowały ze sobą 10 razy. Pięć zwycięstw zanotował team z Monachium, cztery razy górą byli kijowianie i raz miał miejsce remis. Do dzisiejszej potyczki Bayern i Dynamo podejdą po wygranych bojach w lidze.

Mistrzowie Niemiec pokonali kilka dni temu Greuther Furth (3:1). Tymczasem team z Ukrainy w pokonanym polu pozostawił Ruch Lwów (2:0).

Bayern Monachium – Dynamo Kijów, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie emitowana tylko i wyłącznie na antenie, która jest dostępne po zadeklarowaniu się na dodatkowy abonament. Transmisja z meczu Bayern – Dynamo będzie emitowana na antenie Polsat Sport Premium 1. Starcie skomentują Marcin Feddek oraz Artur Wichniarek.

Bayern Monachium – Dynamo Kijów, transmisja online

Batalie na stadionie w Monachium będą mogli obejrzeć nie tylko abonenci platformy Polsat Box, ale także użytkownicy internetu. Spotkanie Bayern – Dynamo online na żywo będzie można zobaczyć dzięki usługom Polsat Box Go i nc+ Go. Są one dostępne na urządzenia mobilne dzięki aplikacjom na tablety oraz smartfony z systemami Android i iOS.

Bayern Monachium – Dynamo Kijów, kursy bukmacherskie

Zespół Juliana Nagelsmanna kroczy ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie może zatem dziwić, że w rywalizacji Bayern – Dynamo to drużyna z Allianz Arena jest faworytem. Analitycy bukmacherów nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

