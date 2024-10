Bayer Leverkusen - AC Milan: gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów? We wtorek na BayArena odbędzie się jedno z ciekawszych spotkań 2. kolejki. Sprawdź gdzie oglądać mecz Bayer - Milan.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Reklama

Bayer – Milan: gdzie oglądać?

W 1. kolejce Ligi Mistrzów większe powody do zadowolenia ma Xabi Alonso, bowiem Bayer Leverkusen wygrał z Feyenoordem aż (4:0). W przypadku AC Milanu włoski klub musiał uznać wyższość Liverpoolu, przegrywając u siebie (1:3). Na podopiecznych Paulo Fonseki we wtorek czeka następny trudny rywal, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Sprawdź typy na mecz Bayer – Milan.

Bayer – Milan: transmisja w TV

Wtorkowe starcie Bayer Leverkusen – AC Milan obejrzycie w telewizji na kanałach Canal+ Family oraz Canal+ Sport. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00.

Bayer – Milan: transmisja online

Rywalizacja na stadionie BayArena w Leverkusen będzie transmitowana w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Żeby uzyskać dostęp do meczu, należy wykupić pakiet Super Sport. Koszt abonamentu to 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Poza tym uzyskacie również dostęp do spotkań Premier League, La Ligi czy PKO BP Ekstraklasy.

Reklama

Bayer – Milan: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayeru 0% wygraną Milanu 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bayeru

wygraną Milanu

remisem

Bayer – Milan: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu Bayer – Milan według bukmacherów będzie drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Aptekarzy wynosi 1.64, zaś zwycięstwo Rossonerich można postawić z kursem 4.40. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.95.

Bayer Leverkusen Remis AC Milan 1.64 3.95 4.40 1.64 3.95 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 21:49 .

Gdzie oglądać mecz Bayer Leverkusen – AC Milan? Spotkanie można oglądać w telewizji na kanałach Canal+ Family oraz Canal+ Sport. Ponadto mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayer Leverkusen – AC Milan? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (1 października) o godzinie 21:00 na stadionie Bay Arena w Leverkusen.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.