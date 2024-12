fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Bayer – St. Pauli, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen marzy o obronie mistrzowskiego tytułu, ale jest to niezwykle trudne zadanie. Ekipa Xabiego Alonso nie prezentuje się już tak dobrze, jak w zeszłym sezonie. Do liderującego w tabeli Bayernu traci siedem punktów. W sobotę Aptekarze podejmą u siebie St. Pauli, czyli ekipę broniącą się przed spadkiem. Trzy punkty w tej rywalizacji są dla nich obowiązkowe.

Bayer – St. Pauli, transmisja TV

Mecz Bayer Leverkusen – St. Pauli rozpocznie się o godzinie 15:30. Nie ma możliwości obejrzenia go w tradycyjnej telewizji.

Bayer – St. Pauli, transmisja online

Spotkanie będzie transmitowane w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do platformy streamingowej Viaplay. Istnieje możliwość śledzenia meczu również w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy bowiem spełnić dwa proste warunki.

Bayer – St. Pauli, kto wygra?

Bayer – St. Pauli, kursy bukmacherskie

