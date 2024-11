fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer – Salzburg, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen od początku fazy ligowej Ligi Mistrzów radził sobie imponująco. Dopiero w minionej kolejce Aptekarze zostali rozbici przez Liverpool aż 0-4. Wciąż jednak pozostają w grze o czołową ósemkę. We wtorek zmierzą się u siebie z Salzburgiem. Gdzie oglądać to spotkanie?

Bayer – Salzburg, transmisja TV

Mecz można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Extra 6. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00.

Bayer – Salzburg, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować.

Bayer – Salzburg, kto wygra?

Bayer – Salzburg, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu jest Bayer Leverkusen. Kurs na zwycięstwo Salzburga wynosi nawet aż 17.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Bayer Leverkusen – Salzburg? Mecz będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 oraz w Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Salzburg? Początek rywalizacji już w najbliższy wtorek, 26 listopada o godzinie 21:00.

