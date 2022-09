PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Barcelona – Elcha? Spotkanie na Camp Nou będzie dostępne w darmowej transmisji. Duma Katalonii w sobotnie popołudnie postara się o kontynuację zwycięskiej serii w lidze i odniesienie czwartej wygranej z rzędu. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona – Elche w TV i online. Zobacz gdzie znajdziesz darmową transmisję.

Barcelona – Elche, gdzie oglądać

Po pięciu ligowych kolejkach Barcelona ma na swoim koncie 13 punktów i w ligowej tabeli ustępuje jedynie Realowi Madryt, które wygrał wszystkie dotychczasowe mecze. Duma Katalonii po remisie w pierwszej kolejce z Rayo Vallecano, w kolejnych spotkaniach odprawiała z kwitkiem swoich rywali, odnosząc przekonujące zwycięstwa.

Podopieczni Xaviego Hernandeza w czterech ostatnich meczach imponowali również skutecznością, zdobywając łącznie 15 bramek. Autorem sześciu z nich jest Robert Lewandowski, dzięki czemu przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w lidze. W sobotę będzie miał bardzo dobrą okazję do poprawienia swojego dorobku.

FC Barcelona jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa nad Elche, które do tej pory zapisało na swoje konto jeden punkt. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Elche.

Barcelona – Elche, transmisja TV

Mecz 6. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną i Elche rozegrany zostanie w sobotę (17 września) o godzinie 16:15 na Camp Nou. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Jeżeli nie posiadasz pakietu obejmującego ten kanał to nic straconego. Zupełna darmowa transmisja będzie dostępna na internetowej stronie. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

Barcelona – Elche: transmisja na żywo za darmo

Transmisja sobotniego meczu z udziałem Barcelony będzie dostępna zupełnie za darmo. Możliwość oglądania rywalizacji Barcelony z Elche daje bukmacher STS, który udostępnia transmisję swoim klientom w ramach usługi STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Elche zostanie odblokowany

Barcelona – Elche, transmisja online

Zupełnie za darmo sobotnie spotkanie Barcelona – Elche obejrzymy na stronie STS, a szczegóły na ten temat (w tym jak uzyskać do dostęp do transmisji) przedstawiliśmy wyżej.

To jednak nie wszystko. Mamy bowiem dla Was bardzo ciekawą ofertę umożliwiające obejrzenie meczu za w usłudze CANAL+ online. Nasi Czytelnicy mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej pod względem cenowym oferty i zaoszczędzić nawet 96 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 288 zł, zamiast standardowej ceny 384 zł. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Kiedy Barcelona gra z Elche?

Ligowe spotkanie Barcelona – Elche, które rozegrane zostanie w ramach 7. kolejki La Liga, odbędzie się w sobotę (17 września) o godzinie 16:15. Mecz odbędzie się na Camp Nou.