Z meczu Barcelona – Cadiz: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (21 lutego) o godzinie 14:00. Spotkanie na Camp Nou odbędzie się w ramach Primera Divsion. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Barcelona – Cadiz. Zrehabilitować się za blamaż z PSG

Podopieczni Ronalda Koemana przystąpią do potyczki na swoim stadionie, chcąc wygrać ósme z rzędu spotkanie w lidze. Jednocześnie Barca ma zamiar zrehabilitować się za ostatnią porażkę w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain (1:4). Warto zaznaczyć, że o ile w ekstraklasie hiszpańskiej Blaugrana radzi sobie ostatnio nieźle, to w innych rozgrywkach notuje porażki. Przegrany bój z mistrzami Francji nie były jedynym w ostatnim czasie. Panaceum na Lionela Messiego i spółkę znalazła też Sevilla w Pucharze Króla (0:2).

W niedzielne popołudnie na drodze Barcelony stanie 15. zespół w tabeli. Cadiz ostatnio zanotowało cztery porażki z rzędu, ulegając kolejno: Sevilli (0:3), Atletico Madryt (2:4), Realowi Sociedad (1:4) i Athletic Bilbao (0:4). Bilansu meczów z Dumą Katalonii drużyna z Estadio Ramon de Carranza także nie ma dobrego. Chociaż warto odnotować, że w grudniu minionego roku, to właśnie Cadiz przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 2:1.

Ogólnie jednak w siedmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami Barcelona była sześć razy, a tylko jedno zwycięstwo zaliczył team z Kadyksu.

Barcelona – Cadiz: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Camp Nou będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Primera Division: Barcelona – Cadiz transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00. Skomentują je Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Cadiz, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Primera Division będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Barcelona – Cadiz: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.