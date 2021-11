PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Barcelony

FC Barcelona – Benfica: transmisja w TV i online. Gospodarze we wtorek rozegrają jedno z najważniejszych spotkań, mogących zaważyć na całym sezonie. Jeżeli Katalończycy pokonają rywali z Lizbony, awansują do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mecz dostępny będzie w polskiej telewizji.

FC Barcelona – Benfica, gdzie oglądać

Spotkanie piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie niezwykle istotne. Jeżeli Barcelona zdoła pokonać Benfikę, będzie pewna gry w 1/8 finału najważniejszych europejskich rozgrywek. Obecnie Katalończycy mają dwa punkty przewagi nad Portugalczykami. Wtorkowy mecz jest istotny również dlatego, że w ostatniej kolejce Blaugranę czekać będzie starcie z rywalem nie z jej półki – Bayernem Monachium. W tym samym czasie Benfica zmierzy się z Dynamem Kijów, dlatego też jeżeli Xavi chce pozostać w Lidze Mistrzów, najlepszym sposobem będzie wygrana w starciu z bezpośrednim rywalem.

A nie będzie o to wcale łatwo. Fani obu drużyn z pewnością pamiętają pierwsze spotkanie obu ekip w tegorocznej edycji europejskich pucharów. Benfica u siebie zmiotła graczy Ronalda Koemana, strzelając aż trzy gole i nie tracąc żadnego. I choć później lizbończycy nie zdołali urwać nawet punktu w dwóch meczach z Bayernem, nie oznacza to, że są w słabej formie. W lidze portugalskiej zajmują trzecie miejsce, ale do lidera tracą zaledwie oczko.

Dla obu drużyn to starcie o być albo nie być w elicie, dlatego też możemy spodziewać się wielkich emocji. Sprawdź nasze typy na mecz FC Barcelona – Benfica.

FC Barcelona – Benfica, transmisja na żywo w TV

Polsat Sport ma zapewnione prawa do transmisji wszystkich spotkań obecnej edycji Ligi Mistrzów, a pojedynek Barcelony z Benfiką nie jest żadnym wyjątkiem. Mecz rozpoczynający się o godzinie 21:00 dostępny będzie na kanale Polsat Sport Premium 2.

FC Barcelona – Benfica, transmisja online

Polsat zadbał też o to, by starcia Ligi Mistrzów można było bez problemu obejrzeć za pośrednictwem internetu. Mecz FC Barcelona – Benfica dostępny będzie dzięki usłudze Canal Plus Online z pakietem Sport.

FC Barcelona – Benfica, kursy bukmacherskie

Choć w poprzednim bezpośrednim meczu Benfica była znacznie lepsza od Barcelony, zatrudnienie Xaviego w roli szkoleniowca wpłynęło pozytywnie na morale drużyny z Katalonii. To, w połączeniu z magią Camp Nou sprawia, że bukmacherzy upatrują w Blaugranie wyraźnego faworyta wtorkowego spotkania.

FC Barcelona Benfica Lizbona 1.69 4.20 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. listopada 2021 09:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin