Gdzie oglądać mecz Barcelona – Almeria? W sobotę Dumę Katalonii czeka przedostatnie ligowe spotkanie przed rozpoczęciem mundialu. Zespół Xaviego Hernandeza przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta. Sprawdź jak otrzymać dostęp do transmisji za darmo.

FC Barcelona – Almeria, gdzie oglądać

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze FC Barcelona rozegra jeszcze tylko dwa spotkania. W sobotę jej rywalem będzie Almeria, natomiast w środku przyszłego tygodnia zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. Celem Dumy Katalonii jest zdobycie w nich kompletu sześciu punktów i wywarcie presji na prowadzącym w tabeli z jednopunktową przewagą Realem Madryt.

Sobotnie spotkanie będzie miało szczególny charakter. Po raz ostatni w barwach Barcelony na Camp Nou wystąpi Gerard Pique, który w czwartek niespodziewanie poinformował o podjęciu decyzji o zakończeniu piłkarskiej kariery. Dla doświadczonego obrońcy będzie to okazja do pożegnania się z fanami katalońskiego klubu.

Barcelona do sobotniego meczu z Almerią przystąpi w roli murowanego faworyta. Do wygranej będzie starał się ją poprowadzić Robert Lewandowski, który liczy na powiększenie swojej przewagi nad rywalami w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga.

FC Barcelona – Almeria, transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Almeria odbędzie się w sobotę (5 listopada) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium, a pojedynek skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski. Jeżeli nie masz dostępu do tego kanału, spotkanie możesz obejrzeć zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Poniżej znajdziesz informacje jak uzyskać dostęp do transmisji.

FC Barcelona – Almeria: transmisja na żywo za darmo

Rywalizację w hiszpańskiej La Liga, w tym wszystkie ligowe mecze Barcelony można oglądać zupełnie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, którą największy bukmacher udostępnia bezpłatnie swoich klientów. Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do transmisji meczu Barcelona – Almeria wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Almeria zostanie odblokowany

Barcelona – Almeria, transmisja online

Pierwszy ze sposobów na obejrzenie meczu Barcelona – Almeria online przedstawiliśmy powyżej. Zupełnie darmowa internetowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV.

Drugim ze sposobów jest skorzystanie z usługi CANAL+ online. Miesięczny koszt pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, dzięki któremu obejrzysz mecz Barcelona – Almeria, to 49 zł. Można go wzbogacić kosztującym 15 zł pakietem obejmującym kanały Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z oferty można skorzystać rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Almeria, kursy bukmacherskie

Inne rozstrzygnięcie niż wygrana Barcelony nie wchodzi w grę – tak przynajmniej wynika z kursów oferowanych na ten pojedynek przez legalnych polskich bukmacherów. Aktualnie kurs na wygraną katalońskiego zespołu nie przekracza 1.12.

