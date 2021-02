Barcelona – Alaves transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz Primera Division: Barcelona – Alaves. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Barcelona – Alaves. Barca z chęcią rehabilitacji

Drużyna Ronalda Koemana przystąpi do swojej potyczki, chcąc zmazać plamę po porażce w środku tygodnia w Pucharze Króla z Sevillą. Andaluzyjczycy wygrali 2:0. Blaugrana, chociaż nie zaliczyła złych zawodów, to raziła nieskutecznością. Godne podkreślenia jest natomiast to, że w lidze Barca może pochwalić się serią sześciu kolejnych zwycięstw z rzędu. Dlatego w sobotni wieczór za wszelką cenę będzie chciała kontynuować dobrą passę.

Tymczasem Baskowie to drużyna broniąca się w tej kampanii przed spadkiem. Alaves tydzień temu zaliczyło cenne zwycięstwo, wygrywając 1:0 z Realem Valladolid. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach cztery razy Deportivo porażki. Z placu gry na tarczy schodziło między innymi w bojach z Sevillą (1:2), czy Realem Madryt (1:4). W związku z tym można się spodziewać, że ekipa Abelardo będzie chciała spróbować sprawić niespodziankę na trudnym terenie.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w ostatnim dniu października. Wówczas miał miejsce rezultat 1:1. W dziewięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami osiem razy górą była Blaugrana. Najbardziej pamiętne starcia miały natomiast miejsce w lutym 2017 roku, czy w lipcu 2020 roku. W tym pierwszym boju Barca wygrała 6:0, a w drugim 5:0. Tymczasem w ostatnim starciu na Camp Nou piłkarze z Katalonii wygrali 4:1. Reasumując, Barcelona będzie chciała wygrać po raz piąty z rzędu na swoim stadionie z Alaves.

Więcej o meczu FC Barcelona – Deportivo Alaves w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Barcelona – Alaves: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Camp Nou będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Primera Division: Barcelona – Alaves transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Skomentują je Marcin Pawłowski i Marcin Gazda.

Barcelona – Alaves, transmisja online

Transmisja z sobotniego meczu Primera Division na Camp Nou będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Barcelona – Alaves: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla i na stronie internetowej ElevenSports.pl.