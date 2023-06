PressFocus Na zdjęciu: Igor Sapała

Baraże: gdzie oglądać?

W tym tygodniu wyłoniony zostanie ostatni beniaminek Ekstraklasy w sezonie 2022/23. W grze o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej pozostają cztery zespoły, które będą rywalizować w meczach barażowych. Półfinałowe starcia rozegrane zostaną już we wtorek. W pierwszym z nich Wisła Kraków zmierzy się z Puszczą Niepołomice (godz. 18:00), natomiast w drugim Termalica Nieciecza zagra ze Stalą Rzeszów (godz. 21:00). Zwycięzcy tych pojedynków zagrają ze sobą w niedzielnym finale.

Wszystkie mecze barażowe będzie oczywiście można oglądać “na żywo” zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu,

Baraże: transmisja w TV

Półfinałowe spotkania, które rozegrane zostaną we wtorek (6 czerwca) o godzinach 18:00 (Wisła – Puszcza) i 21:00 (Termalica – Stal), będą transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Finał baraży, który jest zaplanowany na niedzielę (11 czerwca, godz. 18:00) będzie można oglądać na kanale Polsat Sport.

Baraże: transmisja online

Rywalizację o awans do Ekstraklasy będzie można oglądać także korzystając z internetu. Pozwala na to usługa Polsat Box Go. Aby uzyskać do niej dostęp należy zarejestrować konto i wykupić odpowiednią subskrypcję.

Baraże: kto awansuje do Ekstraklasy?

W grze o awans pozostają cztery drużyny. Barażowe spotkania powinny przynieść wiele emocji. Kto Twoim zdaniem wyjdzie z nich zwycięsko i będzie świętował awans do Ekstraklasy?

