PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Austria – Francja: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czy mistrzowie świata wywalczą wreszcie pierwsze zwycięstwo w bieżącej edycji Ligi Narodów? Zmierzą się z drugą w tabeli Austrią. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Ernst Happel Stadion Liga Narodów A, grupa 1. Austria Francja 5.10 3.95 1.74 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 czerwca 2022 10:49 .

Austria – Francja, gdzie oglądać

Oj, nie takiego startu w Lidze Narodów spodziewali się kibice reprezentacji Francji. Mistrzowie świata najpierw pozwolili z nawiązką odrobić straty Danii, a później zgubili prowadzenie przeciwko Chorwacji. Do starcia z kadrą Austrii podejdą z zaledwie jednym punktem zdobytym w dwóch meczach.

Austriacy niedawno również dali się rozbić liderującym Duńczykom, ale wcześniej zdeklasowali na wyjeździe Chorwatów. Dlatego też przed starciem w trzeciej kolejce są w lepszej sytuacji.

Sprawdź nasze typy na mecz Austria – Francja.

Austria – Francja, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące spotkanie obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Austria – Francja, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Extra jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze kadr narodowych.

Austria – Francja, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz obejrzeć też w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę polsatboxgo.pl i wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

Austria – Francja, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich wyników, Les Bleus są dla bukmacherów wyraźnymi faworytami.

