PressFocus Na zdjęciu: Marcos Llorente i Sandro Tonali

Atletico Madryt – AC Milan: transmisja w TV i online. Nie tak kibice obu drużyn wyobrażały sobie występy swoich ulubieńców w tegorocznej Lidze Mistrzów. Jest już pewne, że nie obie awansują do fazy pucharowej, ale na ten moment wyprzedza ich nie tylko Liverpool, ale i FC Porto. Bezpośredni pojedynek Hiszpanów z Włochami dostępny będzie w polskiej telewizji.

Atletico Madryt – AC Milan, gdzie oglądać

Ostatnią dyspozycję obu drużyn można uznać w najlepszym przypadku jako sinusoidalną. W ostatnich pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach Atletico wygrało dwukrotnie, podobnie jak Milan. Każda z nich ma też całkiem niezłą sytuację ligową. Co prawda mistrzowie Hiszpanii zajmują zaledwie czwarte miejsce w tabeli, ale do liderującego Realu Madryt tracą zaledwie cztery oczka. Milan ma się we Włoszech jeszcze lepiej. Rossoneri są wiceliderem, a Napoli wyprzedza ich jedynie przez bilans bramkowy.

Liga Mistrzów to dla środowych rywali inna opowieść. Obie drużyny musiały uznać wyższość Liverpoolu, który już zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Milan dodatkowo przegrał z Porto, bez punktów skończył także pierwszy pojedynek z Atletico na San Siro. Obecnie obie ekipy nie mogą być pewne awansu z drugiego miejsca, ale w ich sytuacji nie należy lekceważyć nawet trzeciego miejsca, gwarantującego grę w Lidze Europy. Na ten moment w tabeli wyprzedzają ich nie tylko The Reds, ale i niżej notowane portugalskie Smoki.

Atletico Madryt – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Polsat Sport ma zapewnione prawa do transmisji wszystkich spotkań obecnej edycji Ligi Mistrzów, a starcie Atletico z Milanem dostępne będzie na kanale Polsat Sport Premium 2.

Atletico Madryt – AC Milan, transmisja online

Pojedynek w ramach piątej kolejki fazy grupowej, jak wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, obejrzeć można za pośrednictwem Polsatu. W internecie dostępna jest usługa Polsat Box Go, gdzie dostępny będzie również mecz Atletico z Milanem.

Atletico Madryt – AC Milan, kursy bukmacherskie

Różnica pomiędzy Atletico, a Milanem wynosi aktualnie trzy punkty. To sporo i jest to odzwierciedlone w kursach bukmacherskich. Dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego spotkania są gospodarze.

Atletico Madryt AC Milan 1.69 4.00 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. listopada 2021 10:09 .

