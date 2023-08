Bilbao - Real: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Real Madryt w 1. kolejce La Liga sezonu 2023/24 uda się na spotkanie do Bilbao z miejscowym Athletikiem. Faworytem spotkania są oczywiście Królewscy. Początek meczu o godzinie 21:30.

IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: David Alaba

Athletic Bilbao – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt w poprzednim sezonie musiał uznać wyższość FC Barcelony, która zdominowała rozgrywki La Liga. W nowym sezonie Królewscy z pewnością będą chcieli wrócić na szczyt. W pierwszej kolejce udadzą się jednak na trudny teren do Bilbao. Ponadto będą musieli sobie radzić bez poważnie kontuzjowanych Courtoisa oraz Gulera, a uraz leczy również Ceballos. Przed zespołem Carlo Ancelottiego trudne zadanie, a pojedynek z Athletikiem będzie dostępny w CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze CANAL+ Online.

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Mecz 1. kolejki hiszpańskiej La Liga pomiędzy Athletikiem Bilbao i Realem Madryt będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2.

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja za darmo

Pierwsze spotkanie Realu Madryt w nowym sezonie można obejrzeć zupełnie za darmo korzystając z usługi STS TV. aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja online

Mecz będzie również dostępny w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował znakomitą ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest oczywiście Real Madryt. Kursy na zwycięstwo Królewskich oscylują wokół 2,14.

Athletic Bilbao Real Madryt 3.35 3.55 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 10:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Bilbao – Real? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Bilbao – Real? Mecz rozpocznie się w sobotę, 12 sierpnia, o godzinie 21:30.

