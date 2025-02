PressFocus Na zdjęciu: Mario Pasalic

Atalanta Bergamo – Club Brugge, gdzie oglądać?

Kibice, którzy zasiądą na Gewiss Stadium, aby obejrzeć rewanż 1/16 finału Ligi Mistrzów, nie powinni być zawiedzeni. Emocje mieliśmy już tydzień temu, gdy gospodarzy to triumfu poprowadzili Ferran Jutgla i Gustaf Nilsson. Na trafienie Club Brugge odpowiedział Mario Pasalic i skończyło się 2:1 dla Belgów.

Atalanta o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów postara się już we wtorek 18 lutego o godzinie 21:00. Drużyna z Bergamo to faworyt, ale piłka pisze różne scenariusze.

Atalanta Bergamo – Club Brugge, transmisja w TV

Starcie pomiędzy Atalantą a Club Brugge oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. To spotkanie będzie bowiem transmitowane na kanale CANAL+ 360.

Atalanta Bergamo – Club Brugge, transmisja online

Rewanżowe spotkanie Atalanty z Club Brugge można obejrzeć także drogą internetową korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ligi Mistrzów przez 30 dni, można uzyskać w promocji Fortuny. Odbierając pakiet będziesz mógł obejrzeć wszystkie rewanżowe spotkania fazy play-off, ale także wszystkie mecze 1/8 finału. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do usługi CANAL+ online można również wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Wspomniany pakiet Super Sport kosztuje aktualnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięstwo Atalanty lub Brugge

Atrakcyjną ofertę na rozgrywane w tym tygodniu mecze Ligi Mistrzów przygotował Superbet. Bukmacher oferuje kurs 150 na zwycięstwo wybranej przez siebie drużyny w dowolnym meczu w podstawowym zasie gry. Stawiając tylko 2 zł można zgarnąć aż 300 zł! Co trzeba zrobić?

Załóż konto w Superbet podając kod GOAL. Pamiętaj o zaakceptowaniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw za min 2 zł pierwszy po założeniu konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Atalanta – Brugge Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza standardową wygraną otrzymasz bonus 300 zł

Atalanta Bergamo – Club Brugge, sonda

Atalanta Bergamo – Club Brugge, kursy bukmacherskie

Za faworyta włosko-belgijskiej rywalizacji uchodzi Atalanta, która musi odrabiać stratę w pierwszego meczu. Mimo tego współczynnik na zwycięstwo ekipy z Bergamo to 1.54. Remis wyceniono na 4.50. Triumf Club Brugge warty jest zaś zdaniem bukmacherów 5.65.

Atalanta Club Bruges 1.48 4.80 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2025 13:05 .

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta Bergamo – Club Brugge? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym CANAL+ 360. Kiedy odbędzie się spotkanie Atalanta Bergamo – Club Brugge? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (18 lutego) o godzinie 21:00.

