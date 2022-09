PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatnim sobotnim meczu 6. kolejki Premier League Aston Villa podejmie przed własną publicznością faworyzowany Manchester City. Czy Matty Cash i spółka zdołają powstrzymać gwiazdy Pepa Guardioli? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz Internecie.

Villa Park Premier League Aston Villa Manchester City 8.60 5.80 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 09:25 .

Aston Villa – Manchester City, gdzie oglądać?

Aston Villa, która miała aspiracje powalczyć o górną połówkę tabeli, póki co spisuje się fatalnie. Zespół z Birmingham z trzema punktami na koncie jest na przedostatniej pozycji w Premier League. Aston Villa jedyne ligowe punkty wywalczyła w pojedynku z Evertonem wygrywając 2:1. Mecze z West Ham United, Arsenalem, Bournemouth czy Crystal Palace kończyły się porażkami.

Manchester City jedyne punkty w tym sezonie stracił w pojedynku z Newcastle United, który zakończył się wysokim remisem 3:3. W pozostałych starciach podopieczni Pepa Guardioli byli lepsi od West Ham United, Bournemouth, Crystal Palace i Nottingham. The Citizens miejsca ustępują jedynie Arsenalowi, który przewodzi w tabeli z kompletem punktów.

Aston Villa – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Kibice Aston Villi, Manchesteru City oraz całej Premier League będą mieli przyjemność obejrzeć to spotkanie w telewizji. Ten sobotni mecz został wybrany przez CANAL+ do transmisji w TV. Pojedynek będzie transmitowany na antenie CANAL+ Premium.

Aston Villa – Manchester City, transmisja online

Spotkanie Aston Villi z Manchesterem City, jak każde inne Premier League, będzie można również obejrzeć za pośrednictwem Internetu. Dostęp do transmisji tego spotkania oferuje platforma Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, by później cieszyć się dostępem do transmisji meczu Aston Villa – Manchester City, jak również pozostałych gier w ramach rozgrywek Premier League.

Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie

Nie może być inaczej. Jak w każdym innym pojedynku z udziałem Manchesteru City to Obywatele są zdecydowanym faworytem spotkania. Aston Villa, dodatkowo biorąc pod uwagę formę zespołu z Birmingham, ma nikłe szansę na wywalczenie choćby punktu.

