Aston Villa – Arsenal: gdzie oglądać?

Hit sobotniego grania w 2. kolejce Premier League. Aston Villa zmierzy się z Arsenalem w meczu, który elektryzuje wszystkich kibiców ligi angielskiej. W poprzednim sezonie obie te drużyny prezentowały się znakomicie i oferowały ofensywny futbol z wieloma golami. Jak będzie tym razem? Do tej pory zarówno Aston Villa, jak i Arsenal mają po trzy punkty, więc zapowiada się bardzo ciekawy mecz.

Aston Villa – Arsenal: transmisja TV

Mecz ten będzie dostępny do oglądania w tradycyjnej telewizji. Transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport, który pokazuje dwa mecze Premier League w danej kolejce.

Aston Villa – Arsenal: stream online

Spotkanie Aston Villi z Arsenalem będzie można śledzić także w internecie, a umożliwia to platforma streamingowa Viaplay. Istnieje również możliwość obejrzenia tego starcia w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok, a w niej m.in. mecze PKO Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów.

Aston Villa – Arsenal: kto wygra?

Aston Villa – Arsenal: kursy bukmacherskie

Aston Villa Arsenal 4.60 4.00 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 06:41 .

Kiedy odbędzie się mecz Aston Villa – Arsenal? Mecz odbędzie się w sobotę 24 sierpnia 2024 roku o godzinie 18:30. Gdzie będzie można obejrzeć mecz Aston Villa – Arsenal? Mecz będzie transmitowany w Canal+ Sport, na platformie Viaplay oraz usłudze Canal+ Online.

