Arsenal – Zurich: transmisja w TV i online. Kanonierzy już wcześniej zagwarantowali sobie udział w fazie pucharowej Ligi Europy, ale cały czas walczą o pierwsze miejsce dające prawo gry od razu w 1/8 finału. Potrzebują do tego zwycięstwa nad FC Zurich. Sprawdź gdzie oglądać mecz Arsenal – Zurich.

Emirates Stadium Liga Europy, gr. A Arsenal FC Zurich 1.16 9.60 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2022 11:29 .

Arsenal – Zurich, gdzie obejrzeć

Arsenal po pięciu rozegranych kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy A, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad PSV Eindhoven. Kanonierzy są co prawda pewni gry w fazie pucharowej, ale nadal mają o co walczyć, bowiem zakończenie rywalizacji na pierwszym miejscu w grupie daje awans bezpośrednio do 1/8 finału. Druga drużyna walkę w pucharowym systemie rozpocznie rundę wcześniej.

Drużyna Mikela Artety w czwartkowy wieczór zagra więc o pełną pulę. Kanonierzy są zdecydowanym faworytem meczu z FC Zurich, które do tej pory zgromadziło na swoim koncie tylko trzy punkty. W pierwszym pojedynku obu zespołów lepszy okazał się Arsenal, który wygrał 2:1. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Arsenal – Zurich.

Arsenal – Zurich, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie na Emirates Stadium rozpocznie się o godzinie 21:00. Będzie można obejrzeć je “na żywo” tylko za pośrednictwem platformy Viaplay.

Arsenal – Zurich, transmisja online

Internetowa transmisja meczu Arsenal – Zurich będzie dostępna w Viaplay, które posiada prawa do transmisji wszystkich spotkań Ligi Europy. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję.

Arsenal – Zurich, kursy bukmacherskie

Arsenal jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Nie może to dziwić jeżeli weźmiemy pod uwagę formę prezentowaną przez Kanonierów w obecnym sezonie.

