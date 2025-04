Arsenal – PSG: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2025)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – PSG, typy i przewidywania

Arsenal zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie drużyna z Londynu wyeliminowała Real Madryt (5:1 w dwumeczu), z kolei ekipa z Paryża wyrzuciła za burtę Aston Villę (5:4 w dwumeczu). Teraz oba kluby powalczą o awans do wielkiego finału, gdzie zwycięzca tej rywalizacji stanie naprzeciwko hiszpańskiej Barcelony lub włoskiego Interu Mediolan.

Przed nami emocjonujący pojedynek, w którym nie zabraknie polskiego akcentu. W podstawowym składzie zespołu Kanonierów powinniśmy bowiem zobaczyć Jakuba Kiwiora, który godnie zastępuje kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Czy nasz rodak zatrzyma Ousmane’a Dembele i spółkę? Przekonamy się już dzisiaj wieczorem. Pierwszy gwizdek na Emirates Stadium wybrzmi we wtorek, 29 kwietnia o godzinie 21:00.

Podopieczni Mikela Artety są faworytami pierwszego meczu, w którym będą pełnić rolę gospodarza. Kibice powinni ponieść zawodników londyńskiej drużyny, dlatego stawiamy na triumf wicelidera Premier League. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Arsenal – PSG, oferty na mecz

Bukmacherzy przygotowali bardzo atrakcyjne oferty na wtorkowe spotkanie. Na uwagę na pewno zasługują propozycje BETFAN-u i Superbet. Pierwsi oferują nowym klientom aż 400 zł bonusu za choćby jeden ubrany odbiór piłki przez Jakuba Kiwiora we wtorkowym spotkaniu. Z kolei w Superbet zakład na gola wybranej przez siebie drużyny można postawić po kursie 200. Niżej prezentujemy szczegóły tych ofert i wyjaśniamy jak z nich skorzystać.

Bonus 400 zł za udany odbiór Kiwiora od BETFAN

Jakub Kiwior prezentuje ostatnio bardzo wysoką formę i we wtorkowym meczu znajdzie się wyjściowym składzie Arsenalu. To dobra okazja do skorzystania ze specjalnej oferty BETFAN, który oferuje aż 400 zł bonusu za udany odbiór Kiwiora. Oferta jest przeznaczona dla osób, które zarejestrują kod promocyjny GOAL. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj TUTAJ konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku), wyrażając wszystkie zgody marketingowe Dokonaj depozyty w kwocie 30 zł Zagraj swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł umieszczając na nim dowolny zakład z oferty na mecz Arsenal – PSG. Łączny kurs kuponu musi wynieść min. 2.00, a kupon musi zostać rozliczony do 29.04, 23:59. Jeżeli kupon okaże się trafiony, w ciągu 12 godzin otrzymasz od BETFAN freebet 400 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 400 zł za bramkę Arsenalu lub PSG w Superbet

Świetną ofertę na wtorkowe spotkanie przygotował także Superbet. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł postawić zakład na gola Arsenalu lub PSG po kursie 200.00 i zgarnąć dzięki temu bonus 400 zł. Co trzeba zrobić? Objaśniamy.

Załóż TUTAJ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody marketingowe Wpłać jako pierwszy depozyt min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon pojedynczy za 2 zł obejmujący typ na gola Arsenalu lub PSG w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od Superbet 400 zł bonusu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – PSG, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w dużo gorszej sytuacji kadrowej od gości. Mianowicie, Arsenal w tym spotkaniu będzie musiał radzić sobie bez poważnie kontuzjowanych Takehiro Tomiyasu, Gabriela Jesusa, Kaia Havertza, Riccardo Calafioriego, Gabriela Magalhaesa oraz Jorginho. Natomiast PSG przystąpi do tego pojedynku w komplecie, ponieważ nikt narzeka na problemy zdrowotne i nie pauzuje z powodu nadmiaru kartek.

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Takehiro Tomiyasu Operacja kolana Do końca sezonu Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Kai Havertz Uraz ścięgna udowego Koniec maja 2025 Riccardo Calafiori Kontuzja kolana Początek maja 2025 Gabriel Magalhães Uraz ścięgna udowego Do końca sezonu Jorginho Uraz żebra Początek maja 2025 Ben White Fizyczny dyskomfort Niepewny Mikel Merino Fizyczny dyskomfort Niepewny Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Arsenal – PSG, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie obie ekipy rywalizowały na ligowym podwórku. Arsenal zremisował 2:2 z Crystal Palace oraz pokonał Ipswich Town 4:0 w poprzednich dwóch kolejkach Premier League. Paris Saint-Germain pokazało się z nieco gorszej strony, przegrywając 1:3 z OGC Nice i remisując 1:1 z FC Nantes. Warto jednak podkreślić, że podopieczni Luisa Enrique już od kilku tygodni mają zapewnione mistrzostwo Francji, więc hiszpański trener może pozwalać sobie na rotacje w składzie.

Arsenal – PSG, historia

Arsenal dominuje nad Paris Saint-Germain w bezpośredniej rywalizacji. Poprzednie pięć meczów między tymi drużynami to bowiem aż trzy wygrane londyńskiego zespołu oraz dwa remisy. W tym czasie paryski klub nie zaliczył więc ani jednego zwycięstwa. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się w fazie ligowej aktualnej edycji Ligi Mistrzów, kiedy Arsenal pokonał Paris Saint-Germain 2:0. Spotkanie odbyło się na Emirates Stadium, a do siatki trafili wtedy Kai Havertz i Bukayo Saka.

Arsenal – PSG kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie trybun. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 2.15, typ na zwycięstwo Paris Saint-Germain to mniej więcej 3.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Arsenal Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2025 08:21 .

Ten mecz oraz inne nadchodzące spotkania możesz obstawić za freebet bez depozytu. Obecnie tylko kilku bukmacherów oferuje możliwość zdobycia darmowego zakładu bezpośrednio po rejestracji konta.

Arsenal – PSG, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Paris Saint-Germain Luis Enrique Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 22 Raya 12 Timber 2 Saliba 15 Kiwior 49 Lewis-Skelly 8 Oedegaard 23 Merino 41 Rice 7 Saka 19 Trossard 11 Martinelli 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 1 Donnarumma 22 Raya 12 Timber 2 Saliba 15 Kiwior 49 Lewis-Skelly 8 Oedegaard 23 Merino 41 Rice 7 Saka 19 Trossard 11 Martinelli 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 1 Donnarumma 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 3 Kieran Tierney 4 Ben White 17 Ołeksandr Zinczenko 30 Raheem Sterling 32 Neto 36 Tommy Setford 37 Nathan Butler-Oyedeji 45 Jack Henry-Francis 53 Ethan Nwaneri 3 Presnel Kimpembe 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas

Arsenal – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Arsenalu

remisem

zwycięstwem PSG zwycięstwem Arsenalu

remisem

zwycięstwem PSG 0 Votes

Arsenal – PSG, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Arsenalem w ramach półfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, jeśli wykupisz dostęp na cały rok. Zachęcamy do rejestracji na tej platformie za pośrednictwem naszego linku. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już dzisiaj (wtorek, 29 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.