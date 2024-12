Arsenal – Crystal Palace: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (18.12.2024)

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal – Crystal Palace, gdzie oglądać?

Arenal i Crystal Palace to ekipy, które w ostatnim czasie nie przegrywają. To sprawia, że spotkanie w ramach 1/4 finału Carabao Cup zapowiada się bardzo ciekawie. Drużyna Mikela Artety przystąpi do rywalizacji po remisie z Evertonem (0:0) w Premier League. Z kolei gracze Orłów ostatnio pokonali Brighton (3:1). Do starcia Arsenalu z Crystal Palace dojdzie natomiast po raz pierwszy od stycznia tego roku. Wówczas górą byli Kanonierzy, którzy sprawili, że rywal musiał opuszczać Emirates Stadium z bagażem pięciu goli (0:5).

Arsenal – Crystal Palace, transmisja w TV

Środowe starcie nie będzie do obejrzenia w żadnej stacji telewizji. Transmisja ze starcia Arsenal – Crystal Palace będzie dostępna tylko w internecie.

Arsenal – Crystal Palace, transmisja online

Środkowa potyczka zacznie się o godzinie 20:30. Spotkanie będzie emitowane online, dzięki platformie Viaplay oraz w usłudze STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Arsenal – Crystal Palace będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Arsenal – Crystal Palace, kto wygra

Kto awansuje do 1/2 finału Carabao Cup? Arsenal

Crystal Palace Arsenal

Arsenal – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Arsenalu kształtuje się w wysokości 1.35-1.40. Remis wyceniono na 4.50-5.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Crystal Palace oszacowano na 7.40-7.80.

Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – Crystal Palace? Spotkanie będzie dostępne na platformie Viaplay i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Crystal Palace? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w środę (18 grudnia) o godzinie 20:30.

