Z meczu Arsenal – Benfica: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (25 lutego) o godzinie 18:55. Spotkanie w Pireusie odbędzie się w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Arsenal – Benfica: zagrają w Grecji

Pierwszy pojedynek pomiędzy tymi zespołami rozegrany został przed tygodniem w Rzymie. Zakończył się remisem 1:1. Benfica prowadziła w tym meczu po trafieniu Pizziego z rzutu karnego, ale Kanonierzy niemal natychmiast odpowiedzieli wyrównującym golem Saki. Rewanż, ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem także rozegrany zostanie na neutralnym terenie. Tym razem obie drużyny zmierzą się na stadionie Georgiosa Karaiskakisa w greckim Pireusie.

Obie drużyny nie mogą zaliczyć do udanych ostatniego weekendu, podczas którego straciły punkty. Arsenal na własnym stadionie musiał uznać wyższość kroczącego od zwycięstwa do zwycięstwa do zwycięstwa Manchesteru City (0:1), natomiast Benfica tylko bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z SC Farense.

Arsenal do czwartkowego meczu przystąpi osłabiony brakiem kontuzjowanego Roba Holdinga. W zespole Benfiki nie zobaczymy natomiast Jardela i Andre Almeidy. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Arsenal – Benfica w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Arsenal – Benfica: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na stadionie Georgiosa Karaiskakisa będzie dostępny w polskiej telewizji, ale niestety w nieogólnodostępnej. Z meczu 1/16 finału Ligi Europy: Arsenal – Benfica transmisja na żywo będzie dostępna na kanale i Polsat Sport Premium 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:55.

Arsenal – Benfica: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Grecji, będzie również dostępna w internecie. Mecz Arsenal – Benfica online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.