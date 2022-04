PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman podczas meczu z Arminią

Arminia – Bayern: transmisja za darmo. Bawarczycy w niedzielę postarają się zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. Spotkanie będzie można obejrzeć zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Sprawdź jak uzyskać dostęp.

SchuecoArena 1. Bundesliga Arminia Bielefeld Bayern Monachium 15.0 8.40 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2022 08:37 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Bundesligi Bayern Monachium ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund i nie powinien mieć żadnego problemu ze zdobyciem kolejnego mistrzowskiego tytułu. Kolejny krok w jego kierunku Bawarczycy powinni zrobić w niedzielne popołudnie, kiedy w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa zagrają na wyjeździe z Arminią Bielefeld.

W ekipie z Monachium zdają sobie jednak sprawę, że zdobycie trzech punktów nie zmaże plamy po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Mistrzów. Drużyna Juliana Nagelsmanna w ćwierćfinałowej rywalizacji została wyeliminowana przez hiszpański Villarreal.

Do niedzielnego spotkania, które rozpocznie się o godzinie 15:30, Bayern przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gości będzie sensacją. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Arminia – Bayern.

Arminia – Bayern, transmisja na żywo w TV

Niedzielnej rywalizacji Arminii z Bayernem nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Prawa do transmisji meczów Bundesligi należą to platformy streamingowej Viaplay, do której dostęp wymaga wykupienia subskrypcji. Poniżej przedstawiliśmy jednak sposób, którego zastosowanie pozwoli na obejrzenie meczu za darmo.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Niedzielne spotkanie Bundesligi w Bielefeld będzie można obejrzeć bez ponoszenia dodatkowych opłat na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Arminia – Bayern, transmisja online

Są dwa sposoby na obejrzenie tego meczu za pośrednictwem internetu, ale tylko jeden nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat. Sposób ten przedstawiliśmy powyżej. Transmisja z meczu będzie dostępna także na platformie streamingowej Viaplay, do której dostęp kosztuje 34 zł miesięcznie.

Arminia – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy tradycyjnie już stawiają Bayern w roli murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów. Kursy na wygraną zespołu z Monachium kształtują się w okolicy 1.22.

