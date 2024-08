Arka Gdynia – Ruch Chorzów: transmisja w TV i online (22.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Joao Oliveira

Arka – Ruch: gdzie oglądać?

Arka Gdynia ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, dwa remisy oraz jedną porażkę w bieżącym sezonie Betclic 1. Ligi. W czwartek podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego podejmą Ruch Chorzów w ramach 6. kolejki. Niebiescy nie odnieśli zwycięstwa w czterech meczach z rzędu. Zespół Janusza Niedźwiedzia w minioną niedzielę zremisowała na wyjeździe z Bruk-bet Termaliką Nieciecza (1:1), a gola dla spadkowicza z PKO Ekstraklasy strzelił Daniel Szczepan, który tym samym pozostaje najskuteczniejszym zawodnikiem chorzowian z dwoma trafieniami.

Arka – Ruch: transmisja w TV

Spotkanie, które będzie rozegrane w Gdyni, będzie transmitowane na żywo w telewizji. Transmisja z meczu Arka Gdynia – Ruch Chorzów zostanie przeprowadzona na antenie TVP Sport.

Arka – Ruch: transmisja online

Mecz między Arką Gdynia a Ruchem Chorzów będzie do objerzenia na stronie internetowej sport.tvp.pl. Spotkanie będzie też można śledzić na żywo w usłudze Betclic TV. Żeby obejrzeć spotkanie w tej usłudze Betclic TV, można założyć konto u bukmachera z naszym kodem promocyjnym GOALPL. Warunkiem do uzyskania dostępu do transmisji jest wpłata dowolnej ilości środków na konto.

Arka – Ruch: kto wygra?

Arka – Ruch: kursy bukmacherskie

Arka Gdynia po dwóch kolejnych remisach postara się zdobyć pełną pulę w starciu ze spadkowiczem z PKO Ekstraklasy. Faworytem czwartkowej rywalizacji są Żółto-niebiescy. Jeśli chcesz postawić na zwycięstwo Arki, to taki kurs wynosi mniej 1.96. Z kolei triumf Ruchu Chorzów w Gdyni został wyceniony na około 3.60. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Arka Gdynia Ruch Chorzów 1.96 3.43 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2024 09:48 .

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Ruch Chorzów? Spotkanie będzie można oglądać w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Ruch Chorzów? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (22 sierpnia). Pierwszy gwizdek rozbrzmi w Gdyni o godzinie 19:00.

