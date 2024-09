Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka oraz Jack Grealish

Anglia – Finlandia, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór dojdzie do ciekawego starcia w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Narodów dywizji 2. A w nim reprezentacja Anglia przed własną publicznością podejmie Finlandię. “Synowie Albionu” przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach po pokonaniu Irlandii rezultatem 2:0.

Finlandia natomiast ma mnóstwo rzeczy do poprawy. Ich ostatni mecz zakończył się bolesną porażką z Grecją zakończoną wynikiem 0:3. Nadchodzące starcie zatem zapowiada się jednostronnie, choć nigdy nie można skreślać Finów.

Anglia – Finlandia, transmisja w TV

Spotkanie Anglii z Finlandią będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz bowiem będzie transmitowany na kanale Polsat Sport 2.

Anglia – FInlandia, transmisja online

Mecz będzie można oglądać również w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Anglia – Finlandia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Anglii 0% remisem 0% wygraną FInlandii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Anglii

remisem

wygraną FInlandii

Anglia – Finlandia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Anglia. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Finlandii natomiast sięga on nawet 19.0.

Anglia Finlandia 1.14 8.50 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2024 06:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Anglia – FInlandia? Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Polsat Sport 2, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – FInlandia? Mecz odbędzie się już we wtorek, 10 września, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.