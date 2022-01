PressFocus Na zdjęciu: Eduardo Camavinga w objęciu kolegów

Alcoyano – Real Madryt: transmisja za darmo oraz stream online. Od teoretycznie łatwego zadania rywalizację w Pucharze Króla rozpoczną w środę Królewscy. Drużyna Carlo Ancelottiego zmierzy się na wyjeździe z Alcoyano. Sprawdź możliwości obejrzenia tego meczu za darmo.



Alcoyano Puchar Króla

05.01.2022 21:30 Estadio El Collao

Real Madryt

Mecz Realu dzisiaj, gdzie oglądać

Real Madryt do pierwszego spotkania w Pucharze Króla przystąpi kilka dni po dużej wpadce. Królewscy ligową rywalizację w 2022 roku rozpoczęli bowiem od wyjazdowej porażki 0:1 z Getafe, która pozwoliła rywalom Realu zbliżyć się do niego w ligowej tabeli. W środę nie będzie już jednak miejsca na pomyłkę.

Kim jest rywal Realu Madryt? Drużyna CD Alcoyano na co dzień występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii i plasuje się obecnie w środku ligowej tabeli. Dla gospodarzy tego spotkania możliwość zmierzenia się z jednym z najlepszych klubów na świecie to bez wątpienia wielkie wydarzenie.

Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana gości będzie w tym wypadku sensacją. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Alcoyano – Real Madryt.

Mecz Realu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji spotkań Pucharu Króla w naszym kraju dysponuje Telewizja Polska. Środowy mecz Alcoyano z Realem Madryt, który rozegrany zostanie w ramach 1/16 finału, obejrzymy “na żywo” na kanale TVP Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:30 skomentują Sławomir Kwiatkowski i Robert Podoliński.

Alcoyano – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Króla w swojej ofercie ma również STS zakłady bukmacherskie. Dzięki temu wszyscy klienci największego polskiego bukmachera mają możliwość obejrzenia zupełnie za darmo środowego meczu Realu Madryt.

Aby odblokować sobie dostęp do transmisji należy spełnić dwa warunki. Pierwszym i zupełnie oczywistym jest posiadanie lub zarejestrowanie konta w STS (można tego dokonać klikając w poniższy link). Z kolei drugim jest zagranie dowolnego zakładu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta to przy rejestracji warto podać kod promocyjny GOAL, który upoważnia między innymi do odbioru bonusu w postaci zakładu bez ryzyka nawet do 234 złotych.

Alcoyano – Real Madryt, transmisja online

Środowe spotkanie na swojej stronie internetowej udostępnia również Telewizja Polska. Mecz będzie dostępny także w aplikacji mobilnej TVP Sport, dostępnej na urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi.

Alcoyano – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Tutaj nie mogło być żadnego zaskoczenia. Bukmacherzy stawiają Real Madryt w roli murowanego faworyta do odniesienia zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy.

Alcoyano Real Madryt 12.3 6.75 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5. stycznia 2022 11:12 .

