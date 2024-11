Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Carlos Alcaraz

Mecz Alcaraz – Ruud, gdzie obejrzeć?

W pierwszym meczu grupy B ATP Finals Carlos Alcaraz zmierzy się w poniedziałkowe popołudnie z Casperem Ruudem. Faworyt tego spotkania jest jeden i jest nim oczywiście Hiszpan. Zajmujący obecnie trzecie miejsce w rankingu ATP Alcaraz wygrał wszystkie cztery dotychczasowe spotkania z reprezentantem Norwegii. Transmisja z tego meczu dostępna będzie zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Alcaraz – Ruud, transmisja w TV

Spotkanie Alcaraz – Ruud rozegrane zostanie w poniedziałek (11 listopada) o godzinie 14:00. Transmisja meczu w telewizji będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Alcaraz – Ruud: transmisja za darmo

Poniedziałkowy mecz Alcaraz – Ruud można obejrzeć także za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp można uzyskać w bardzo łatwy sposób. Co trzeba zrobić?

Zarejestrowanie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL Postawienie dowolnego zakładu za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub live) Transmisja z meczu Alcaraz – Ruud zostanie odblokowana. Przejdź do sekcji “zakłady live”, wybierz mecz i oglądaj

Alcaraz – Ruud, typ kibiców

