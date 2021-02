Z meczu Milan – Crvena Zvezda: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (25 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na San Siro w Mediolanie się w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Milan – Crvena zvezda: Rossoneri faworytem

W pierwszym spotkaniu obu zespołów nie zabrakło emocji. W roli faworyta do dwumeczu przystępował AC Milan i to on był zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Ostatecznie pierwsza konfrontacja zakończyła się remisem 2:2, ale Serbowie wyrównującego gola zdobyli w doliczonym czasie gry. Szkoleniowiec włoskiego zespołu Stefano Pioli nie krył rozczarowania po zakończeniu meczu.

Milan, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, nie wygrał od trzech meczów. Rossoneri przegrali bowiem dwa ostatnie ligowe mecze – najpierw niespodziewanie ulegając 0:2 Spezii Calcio, a następnie przegrywając 0:3 w derbowym meczu na szczycie z Interem Mediolan. Crvena zvezda w ostatni weekend odniosła kolejne zwycięstwo na ligowych boiskach, pokonując 2:1 na wyjeździe Spartak Subotnica.

Gospodarze do dzisiejszego spotkania przystąpią bez trzech kontuzjowanych zawodników – Ismaela Bennacera, Brahima Diaza i Daniele Bonery. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Milan – Crvena zvezda w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Milan – Crvena zvezda: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na San Siro w Mediolanie będzie dostępny w polskiej telewizji, ale niestety w nieogólnodostępnej. Z meczu 1/16 finału Ligi Europy: Milan – Crvena zvezda transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00.

Milan – Crvena zvezda: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na San Siro, będzie również dostępna w internecie. Mecz Milan – Crvena zvezda online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.