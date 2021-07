6 meczów w tygodniu. Plan transmisji w TV (26 – 29 lipca)

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Za nami prawie cała pierwsza kolejka Ekstraklasy. Do rozegrania został jeszcze poniedziałkowy mecz Wisły Kraków z Zagłębiem. Polskie stacje telewizyjne transmitować będą także spotkania polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów oraz MLS.

Pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy jest już prawie za nami. W poniedziałek o 18:00 zamknie ją rywalizacja Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. O północy będzie transmitowane spotkanie MLS, gdzie New England Revolution zagra z Club de Foot Montreal. We wtorek czeka nas rewanż w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Flora podejmie Legię Warszawa.

W czwartek natomiast Raków, Śląsk i Pogoń spróbują wyeliminować swoich rywali i awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Najtrudniejsze zadanie stoi przed Portowcami, ale i piłkarze z Częstochowy muszą się sporo wysilić, gdyż w pierwszym starciu zremisowali 0:0.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, poniedziałek 26 lipca 2021

00:00 New England Revolution – Club de Foot Montreal (Polsat Sport Extra)

18:00 Wisła Kraków – Zagłębie Lubin (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, wtorek 27 lipca 2021

18:00 Flora – Legia Warszawa (TVP Sport)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, czwartek 29 lipca 2021

19:00 Raków Częstochowa – Suduva (TVP Sport)

20:00 Śląsk Wrocław – Ararat (Polsat Sport)

21:00 Osijek – Pogoń Szczecin (TVP Sport)