43 mecze w weekend. Plan transmisji w TV (14 – 16 maja)

Sezon zbliża się ku końcowi, w nadchodzący weekend większość europejskich lig rozegra przedostatnie albo ostatnie kolejki. Polskie stacje telewizyjne transmitować będą mecze Ekstraklasy (multiliga), 1. ligi, 2. ligi, Ekstraligi, Premier League, FA Cup, Ligue 1, Serie A, La Liga, Bundesligi, 2. Bundesligi, Primeira Liga, MLS oraz ligi czeskiej.

Na piątek zaplanowane są tylko trzy mecze. W najciekawszym z nich Newcastle podejmie nowego mistrza Anglii – Manchester City. Zdecydowanie więcej będzie się działo w sobotę. O 18 czekają nas Derby d’Italia, gdzie Juventus zagra z Interem. Kwadrans później rozpocznie się finał FA Cup między Chelsea a Leicester. Natomiast na koniec dnia zaplanowane są derby Rzymu.

W niedzielę zostanie rozegrana ostatnia kolejka Ekstraklasy. Canal+ przygotował specjalną transmisję łączącą wszystkie mecze polskiej ligi – multiligę. Bardzo ciekawie będzie również we Francji, ponieważ ogromną szansę na sięgnięcie po mistrzostwo ma Lille. Wszystkie mecze Ligue 1 rozpoczną się o 21:00.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, piątek 14 maja 2021

20:40 Arka Gdynia – Resovia Rzeszów (Polsat Sport News)

21:00 Newcastle – Manchester City (Canal+ Sport 2)

22:15 Braga – Moreirense (Eleven Sports 1)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, sobota 15 maja 2021

11:00 Ekstraliga kobiet: Czarni Sosnowiec – Śląsk Wrocław (TVP Sport)

12:40 Miedź Legnica – GKS Tychy (Polsat Sport)

13:30 Burnley – Leeds (Canal+ Sport 2)

15:00 Genoa – Atalanta (Eleven Sports 3)

15:15 GKS Katowice – Wigry Suwałki (TVP Sport)

15:30 Freiburg – Bayern Monachium (Eleven Sports 1)

15:30 Bayer Leverkusen – Union Berlin (Canal+ Premium)

15:30 Hertha Berlin – Koeln (Canal+ Family)

15:30 Augsburg – Werder Brema (Eleven Sports 4)

16:00 Southampton – Fulham (Canal+ Sport 2)

18:00 Juventus – Inter (Eleven Sports 3)

18:15 Chelsea – Leicester (Eleven Sports 1)

19:00 Benfica – Sporting (Eleven Sports 4)

20:45 Roma – Lazio (Eleven Sports 2)

21:00 Brighton – West Ham (Canal+ Sport 2)

21:30 Rio Ave – Porto (Eleven Sports 3, Eleven Sports 4)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, niedziela 16 maja 2021

1:30 Philadelphia Union – New York Red Bulls (Polsat Sport Extra)

12:30 Fiorentina – Napoli (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

12:40 Widzew Łódź – Bruk Bet Nieciecza (Polsat Sport)

13:00 Crystal Palace – Aston Villa (Canal+ Sport 2)

15:00 Benevento – Crotone (Eleven Sports 1)

15:00 Udinese – Sampdoria (Eleven Sports 2)

15:05 Tottenham – Wolves (Canal+ Sport 2)

15:30 Dusseldorf – Aue (Eleven Sports 3)

15:30 Osnabruck – Hamburger (Eleven Sports 4)

17:30 West Brom – Liverpool (Canal+ Family)

17:30 Ekstraklasa – Multiliga (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

17:30 Piast Gliwice – Wisła Kraków (TVP Sport, Canal+ Now)

18:00 Mainz – Borussia Dortmund (Eleven Sports 3)

18:30 Athletic Bilbao – Real Madryt (Canal+ Sport 2)

18:30 Atletico Madryt – Osasuna (Eleven Sports 2)

18:30 Barcelona – Celta Vigo (Eleven Sports 1)

18:30 Real Sociedad – Valladolid (Eleven Sports 4)

19:30 Slavia Praga – Karwina (Polsat Sport Extra)

20:00 Everton – Sheffield (Canal+ Family)

20:30 RB Lipsk – Wolfsburg (Eleven Sports 2)

20:45 Milan – Cagliari (Eleven Sports 1)

21:00 Lille – St. Etienne (Eleven Sports 4, Canal+ Now)

21:00 PSG – Reims (Canal+ Sport 2)

21:00 Marsylia – Angers (Eleven Sports 3)