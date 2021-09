23 mecze w weekend. Plan transmisji w TV (3 – 5 września)

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR Materiały prasowe

W weekend czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Głównym wydarzeniem będą oczywiście mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Katarze. Polskie stacje telewizyjne pokażą także spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 oraz rywalizacje w 1. lidze, 2. lidze, La Liga 2 i MLS.

W piątek swój pierwszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy rozegra reprezentacja Polski do lat 21. Przeciwnikiem będzie Łotwa. Ponadto będzie można obejrzeć spotkania niższych polskich lig oraz starcie na zapleczu La Ligi między Gironą a Gijon. W sobotę i niedzielę głównymi wydarzeniami będą eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Polska z San Marino zagra w niedzielę o 20:45.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, piątek 3 września 2021

16:00 Łotwa U21 – Polska U21 (TVP Sport)

20:00 Ruch Chorzów – Chojniczanka (TVP Sport)

20:30 Korona Kielce – Miedź Legnica (Polsat Sport News)

21:00 Girona – Gijon (Canal+ Sport, Eleven Sports 1)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, sobota 4 września 2021

1:30 Philadelphia Union – New England Revolution (Polsat Sport)

12:40 Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa (Polsat Sport)

15:00 Finlandia – Kazachstan (Polsat Sport News)

18:00 Irlandia – Azerbejdżan (Polsat Sport Premium 1)

18:00 Cypr – Rosja (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Ukraina – Francja (Polsat Sport Premium 1)

20:45 Holandia – Czarnogóra (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Słowacja – Chorwacja (Polsat Sport Premium 3)

20:45 Szkocja – Mołdawia (Polsat Sport Premium 4)

20:45 Izrael – Austria (Polsat Sport Premium 5)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, niedziela 5 września 2021

12:40 ŁKS Łódź – Resovia Rzeszów (Polsat Sport)

15:00 Białoruś – Walia (Polsat Sport)

18:00 Anglia – Andora (Polsat Sport Extra)

18:00 Albania – Węgry (Polsat Sport Premium 2)

20:45 San Marino – Polska (TVP 2, TVP Sport)

20:45 Belgia – Czechy (Polsat Sport News)

20:45 Niemcy – Armenia (Polsat Sport Premium 1)

20:45 Hiszpania – Gruzja (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Szwajcaria – Włochy (Polsat Sport Premium 3)