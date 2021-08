Kurt Zouma z Chelsea jest bliski zmiany barwy klubowych, podaje RMC Sport. Zawodnik ma wkrótce dołączyć do West Hamu United.

Kurt Zouma jest bliski zmiany barw klubowych

RMC Sport przekonuje, że francuski obrońca dołączy do West Hamu United

Suma transakcji ma wynieść 30 milionów euro

Zouma zostanie w Londynie, ale zmieni klub

Kurt Zouma ma wzmocnić defensywę Młotów. Według informacji francuskich mediów dwa stołeczne kluby są bliskie porozumienia w sprawie transakcji. Wartość piłkarza szacowana jest na 30 milionów euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to 26-latek o miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Issa Dopem, czy Craigiem Dawsonem.

Według informacji francuskich dziennikarzy piłkarz jest w trakcie ustalania warunków indywidualnych. Spekuluje się, że Zouma ma związać się z West Hamem United kontraktem na pięć lat.

Ośmiokrotny reprezentant Francji trafił do Chelsea z AS Saint-Etienne w 2014 roku za 15 milionów euro. Dwukrotnie w trakcie swojego pobytu w szeregach teamu ze Stamford Bridge piłkarz był wypożyczany. Najpierw do Stoke City (2017-2018), a następnie do Evertonu (2018-2019).

Zouma nie znajduje się w planach Thomasa Tuchela na kampanię 2021/2022. W dwóch ostatnich ligowych meczach Chelsea zawodnik nie był brany pod uwagę przez niemieckiego trenera przy ustalaniu składu. Zaliczył z kolei 66 minut w boju o Superpuchar Europy przeciwko Villarreal.

Ogólnie Zouma w szeregach teamu ze Stamford Bridge rozegrał 151 meczów, notując w nich 10 trafień i sześć asyst.

