Znany włoski klub zainteresowany Przyborkiem. Jasna deklaracja w sprawie talentu Pogoni [NASZ NEWS]

Adrian Przyborek to jeden z najbardziej utalentowanych graczy Pogoni Szczecin i piłkarz, na którym Duma Pomorza może zarobić duże pieniądze. Z informacji goal.pl wynika, że 18-latkiem zainteresował się znany włoski klub. Czy to oznacza transfer już teraz?

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Potencjał dostrzeżony za granicą

Adrian Przyborek 1 stycznia tego roku skończył 18 lat. Wielu przekonuje, że przed nim świetna kariera, bo urodzony w Koszalinie zawodnik jest niezwykle utalentowany. W Pogoni Szczecin dobrze o tym wiedzą o czym świadczy fakt, że klub mocno stawia na reprezentanta Polski do lat 18.



Grający na pozycji ofensywnego pomocnika (choć może też występować na skrzydłach) Przyborek rozegrał w tym sezonie Ekstraklasy 14 meczów, w których zaliczył asystę. Z informacji goal.pl wynika, że potencjał tego gracza został już mocno dostrzeżony za granicą.

Największe zainteresowanie z Włoch

Jak słyszymy, już od dłuższego czasu Przyborek jest obserwowany przez wiele zagranicznych klubów, z których najwięcej to zespoły z Italii. Z informacji goal.pl wynika, że mocne zainteresowanie wykazuje nim między innymi Atalanta Bergamo, czyli klub, który jest ostatnio na bardzo wysokiej fali.



Portal transfermarkt wycenia młodego Polaka na 1,5 miliona euro i zapewne Pogoń nie miałaby problemu z uzyskaniem takiej kwoty za swoją “perełkę”. Ale… W kuluarach słyszymy, że zarówno Atalanta jak i inne kluby (niemal na pewno) będą musiały poczekać. Z naszych informacji wynika bowiem, że ani sam piłkarz, ani jego rodzina nie chcą gwałtownego skoku na głęboką wodę.

Młody gracz woli zostać w Szczecinie

Wiadomo, Atalanta brzmi atrakcyjnie, ale oczywistym jest również, że przejście tam na takim etapie oznaczałoby brak gry w pierwszym zespole i to zapewne w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego – jak słyszymy – młody gracz woli zostać w Szczecinie i budować karierę krok po kroku.



To może okazać się również korzystne dla samego klubu, ponieważ jeśli Przyborek dalej tak się będzie rozwijał, to jego wartość może tylko wzrosnąć. Oczywiście, ostatnie turbulencje wokół klubu na pewno niepokoją i stawiają pod znakiem zapytania przyszłość niektórych piłkarzy (zwłaszcza tych, na których Pogoń może zarobić), ale wydaje się, że pod tym względem uda się sytuację wygasić chociaż na tyle, że zimą wyprzedaży nie będzie.



A wracając do Przyborka, jeszcze jedna ważna rzecz. Jego kontrakt z Pogonią obowiązuje do lata 2027 roku, co oznacza, że klub w pełni kontroluje sytuację pod tym względem i nie musi się spieszyć ze sprzedażą tego zawodnika.