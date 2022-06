Znamy cenę za Szymańskiego. Trzeba nieźle zapłacić

Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański opuści tego lata Dynamo Moskwa. Rosyjski klub nie odda jednak łatwego Polaka. Poznaliśmy cenę za transfer 23-latka.

Dynamo Moskwa wie, że Sebastian Szymański chce odejść

Transfer Polaka wiąże się w wydaniem kilkunastu milionów euro

Dokładną cenę podał Piotr Koźmiński z WP

Dynamo pod presją

Sebastian Szymański to czołowy piłkarz ligi rosyjskiej. Do momentu agresji tego kraju na Ukrainę, wydawało się, że Polak może zostać w tym kraju na dłużej. Jego zespół zajął bowiem trzecie miejsce na koniec sezonu. Dzięki temu 23-latek otrzymałby szansę na występy w europejskich pucharach. Wojna zmieniła jednak wszystko.

Reprezentant Polski opuści tego lata Dynamo. Pozostanie w lidze rosyjskiej wiązałoby się bowiem dla niego z brakiem powołania na zgrupowania kadry. Szymański jest zdecydowany na zmianę barw klubowych, a jego agent działa intensywnie. Mariusz Piekarski wspominał, że 23-latek może liczyć na oferty z czołowych lig europejskich. Wymieniana była między innymi Sevilla.

Zdaniem agenta Szymańskiego, najbardziej prawdopodobne kierunki dla Polaka to: Premier League, Ligue 1 oraz Bundesliga. Kluby z tych lig będą musiały liczyć się z wydatkiem kilkunastu milionów euro na transfer 23-latka. Reprezentant Polski ma jeszcze cztery lata kontraktu, więc portal Transfermarkt wycenia go na 14 milionów euro. Dynamo wie jednak, że Polak dąży do transferu. Wobec tego rosyjski klub uznał, że potencjalny kupiec musi zapłacić 12 mln euro za sprowadzenie 23-latka.

