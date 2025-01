Ołeksandr Zinczenko stracił miejsce w składzie Arsenalu. Nie jest już dla Mikela Artety kluczowy, więc może odejść. Wśród zainteresowanych Ukraińcem jest Jose Mourinho, który pragnie sprowadzić go do Turcji.

Zinczenko trafi pod skrzydła Mourinho?

Ołeksandr Zinczenko bezpośrednio po transferze z Manchesteru City był kluczową postacią Arsenalu. Mikel Arteta uważał go za idealnego lewego defensora w swoim systemie, który opierał się na jego zejściach do środka pola i rozgrywaniu piłki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się na Emirates Stadium zmieniło. Ukrainiec stracił miejsce w składzie, co w części było skutkiem jego problemów zdrowotnych. Podczas letniego okienka Kanonierzy sprowadzili Riccardo Calafioriego, który miał zająć jego miejsce na boku defensywy. Jego rywalami do gry są także chociażby Jakub Kiwior czy Jurrien Timber.

Przyszłość Zinczenki w stolicy Anglii stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że do zmiany klubu dojdzie jeszcze podczas zimowego okienka. Arsenal jest otwarty na jego sprzedaż, gdyż ma na tej pozycji nadmiar zawodników. 28-latek ściągnął na siebie zainteresowanie Jose Mourinho, który pragnie sprowadzić go do Fenerbahce. Doświadczony szkoleniowiec uważa, że bez wzmocnień nie ma szans na zdobycie mistrzostwa Turcji. Celuje tym samym w znane nazwiska, które mają za sobą mniejsze bądź większe kryzysy i są otwarte na przenosiny do Stambułu.

Fenerbahce będzie musiało zmierzyć się z poważną konkurencją, jeśli liczy na transfer Zinczenki. Na liście życzeń ma go ponoć Inter Mediolan, który dla obrońcy może okazać się ciekawszym kierunkiem. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.