Chelsea FC przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Według doniesień The Sun jednym z celów transferowych The Blues jest Miralem Pjanić. Bośniak ma za sobą nieudany sezon w Barcelonie.

Ważna się losy Miralema Pjanicia

31-latek ma za sobą bardzo słaby sezon w Hiszpanii

The Sun donosi, że trzy kluby są zainteresowane transferem z udziałem Bośniaka

Miralem Pjanić otwarty na oferty

Chelsea FC podobnie jak latem minionego roku ma plan, aby solidnie się wzmocnić w trakcie zbliżającej się sesji transferowej. Stołeczny klub jest tym samym po triumfie w Lidze Mistrzów jeszcze bardziej zdeterminowany, aby wrócić na szczyt w Premier League.

Brytyjska prasa przekonuje, że władze The Blues chcą pozyskać Pjanicia. Ciekawostką jest natomiast to, że o zawodnika zabiegać mają też takie kluby jak Juventus, czy Paris Saint-Germain.

31-letni zawodnik dołączył do ekipy z Camp Nou w minionym roku. Chociaż zaliczył 30 występów, to ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Dlatego spekuluje się, że Barcelona jest gotowa rozstać się z piłkarzem, jeśli otrzyma atrakcyjną propozycję.

Wiadomo nie od dzisiaj, że zwolennikiem talentu Pjanicia jest Massimiliano Allegri. Włoch wrócił do Juve, zastępując w roli trenera Andreę Pirlo. Tuż po ogłoszeniu tej wiadomości zaczęły się pojawiać doniesienia, że ten ruch otworzył drzwi Pjaniciowi na powrót do teamu z Turynu.

Okazuje się jednak, że nie tylko Juventus może być zainteresowany pozyskaniem 100-krotnego reprezentanta Bośni i Hercegowiny. Pjanić znajduje się również na radarze Chelsea. Thomas Tuchel analizuje rynek transferowy, a Bośniak i Romelu Lukaku mają być głównymi celami klubu z Londynu.

