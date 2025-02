Zalewski zostanie wypożyczony do Interu. Ujawniono kwotę transakcji

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter może wykupić Zalewskiego za około 6 mln euro

Nicola Zalewski od wielu miesięcy jest łączony z opuszczeniem AS Romy. Już latem wydawało się, że Polak jest bardzo bliski odejścia ze Stadio Olimpico. Mówiło się o możliwym transferze do Holandii lub Turcji. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Zalewski w tym sezonie rozegrał 17 meczów, w tym 12 w Serie A, jednak na murawie spędził jedynie 817 minut. Dziewięć z nich rozpoczynał w podstawowym składzie.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o możliwym transferze do Interu Mediolan, gdzie Nicola Zalewski dołączyłby do Piotra Zielińskiego. W sobotę te spekulacje potwierdził Fabrizio Romano obwieszczając swoje słynne “here we go”. Ten sam dziennikarz ujawnił tez kwotę transakcji. Jak sie okazuje, Nerazzurri zapłacą za półroczne wypożyczenie Polaka 600 tysięcy euro. Dodatkowo będą mieli możliwość transferu definitywnego za 6-6,5 miliona euro. Choć należy podkreślić, że wykup nie jest obowiązkowy, a jedynie opcjonalny w zależności od formy zaprezentowanej przez reprezentanta Polski wiosną.

Zobacz wideo: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

Nicola Zalewski z pewnością nie będzie podstawowym zawodnikiem Interu Mediolan, a w drużynie panuje spora konkurencja. Polak może jednak skorzystać na dużej częstotliwości meczów i rotacji, której dokonuje Simone Inzaghi. Szansę od szkoleniowca Nerazzurrich dostanie. Pytanie tylko, czy zdoła ją odpowiednio wykorzystać i zapracować na transfer definitywny.