Pressfocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

Wolverhampton Wanderers pobił swój rekord transferowy. W nocy ze środy na czwartek Wilki poinformowały oficjalnie o pozyskaniu Matheusa Nunesa ze Sportingu za 45 milionów euro. Środkowy pomocnik stał się tym samym najdroższym piłkarzem w historii zespołu.

Wolverhampton w sierpniu odważniej zaczął działać na rynku, czego efektem są transfery Guedesa i Matheusa Nunesa

Pomocnik Sportingu został kupiony za 45 milionów euro

Czyni go to tym samym najdroższym piłkarzem w historii klubu

Wilki nie oszczędzają na Portugalczykach

Od kilku lat Wolverhampton Wanderers konsekwentnie realizuje politykę transferową, polegającą na ściąganiu do klubu przede wszystkim Portugalczyków. Zapoczątkował to w sezonie 2017/18 Nuno Espirito Santo i choć nie jest on już od dawna trenerem Wilków, klub wciąż kroczy tą drogą. W trakcie tego okienka trafiło do niego dwóch kolejnych zawodników z tego kraju.

Pierwszym z nich jest Goncalo Guedes, który został kupiony z Valencii. Drugim, potwierdzonym oficjalnie w nocy, Matheus Nunes. Za 23-letniego pomocnika Sportingu Wilki zapłaciły 45 milionów euro. Pobiły tym samym swój rekord transferowy. Jest to 10 Portugalczyk w kadrze drużyny prowadzonej przez Bruno Lange. Co ciekawe znajduje się w niej jedynie trzech Anglików.

Na transfer do Wolverhampton Matheus Nunes zapracował sobie świetnymi występami w ubiegłym sezonie. Pomocnik rozegrał aż 50 meczów, w których zanotował cztery bramki i pięć asyst. Kibice wiele obiecują sobie w związku z jego transferem.

