Manchester United ma dołączyć do wyścigu o podpis Trevoha Chalobaha - podaje Football Insider. 25-letni stoper jest na wylocie z Chelsea. Londyńczycy nie zabrali go na przedsezonowe tournee.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Trevoh Chalobah nie poleciał z Chelsea na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych i wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku transferowym rozstanie się z drużyną The Blues. Enzo Maresca nie liczy bowiem na środkowego obrońcę, a włodarze Niebieskich dali piłkarzowi wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

25-letni stoper do tej pory był przymierzany do takich zespołów jak między innymi Fulham oraz Crystal Palace, lecz wymienione ekipy muszą liczyć się z konkurencją. Jak podaje “Football Insider”, do walki o zakontraktowanie mierzącego 192 centymetry wzrostu defensora ma dołączyć bowiem również Manchester United.

Czerwone Diabły tego lata sprowadziły już jednego stopera – Leny’ego Yoro – ale Erik ten Hag chce pozyskać jeszcze jednego obrońcę. Trevoh Chalobah najprawdopodobniej będzie dostępny w bardzo przystępnej cenie i niewykluczone, że pochodzący z Sierra Leone zawodnik ostatecznie wyląduje właśnie na Old Trafford.

Były młodzieżowy reprezentant Anglii jest wychowankiem Chelsea, jednak na dobre nigdy nie zagościł w składzie Niebieskich. Urodzony w 1999 roku piłkarz trzykrotnie był wypożyczany – na zasadzie transferu czasowego grał w Ipswich Town, Huddersfield Town oraz FC Lorient.