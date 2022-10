fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Juventus śledzi poczynania Xaviego Simonsa, który odnalazł swój azyl w Eredivisie. 19-latek stał się gwiazdą PSV Eindhoven i ponownie zwrócił na siebie zainteresowanie czołowych europejskich ekip. “Calciomercato” donosi, że “Stara Dama” widzi go w swoich szeregach.

Xavi Simons ma na swoim koncie osiem bramek oraz cztery asysty

Juventus jest zainteresowany 19-letnim zawodnikiem PSV Eindhoven

Największe szanse na pozyskanie go ma PSG, które dysponuje klauzulą wykupu

Simons uwolnił swój talent

Za czasów szkolenia się w La Masii Xavi Simons wymieniany był w gronie najbardziej utalentowanych zawodników na świecie. Ku zaskoczeniu władz FC Barcelony zdecydował się on na przyjęcie oferty ze strony Paris Saint-Germain, gdzie obiecano mu występy dla pierwszej drużyny. Finalnie skończyło się tylko na obietnicach, bowiem Holender nie był w stanie uwolnić swojego potencjału, a dostając okazję do gry głównie zawodził.

Przed tym sezonem paryżanie zwątpili w umiejętności 19-latek, w związku z czym oddali go definitywnie do PSV Eindhoven. W nowych barwach Simons odżył, pokazując, że był to doskonały ruch. W samej Eredivisie w dziesięciu spotkaniach ma już na swoim koncie osiem trafień i cztery asysty, a znacząco pomogła mu zmiana pozycji. Teraz gra zdecydowanie wyżej, głównie jako podwieszony napastnik lub klasyczna dziewiątka.

Młodzieżowy reprezentant Holandii znów zachwyca i ponownie sprowadza na siebie zainteresowanie ze strony czołowych europejskich ekip. Zdaniem “Calciomercato” w swoich szeregach widzi go Juventus, choć zdecydowanie bliżej mu do powrotu do Paryża. Paris Saint-Germain dysponuje bowiem zapisami w umowie, które pozwalają na wykup w czerwcu za kwotę w okolicach 10-12 milionów euro. Byłoby to traktowane jako kosztowne przyznanie się do błędu, lecz wartość Simonsa może jedynie wzrastać.

Jedyne wątpliwość stanowi kwestia tego, czy Holender chciałby wracać do klubu, który wyraźnie z niego zrezygnował. Jeśli postanowi wybrać inaczej, wówczas “Stara Dama” będzie faworytem do zostania jego nowym pracodawcą.