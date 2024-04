MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Murillo

Rozchwytywany Murillo. Brazylijczyk opuści Nottingham Forest?

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez dziennikarza Ekrema Konura Murillo w najbliższym letnim okienku transferowym może odejść z Nottingham Forest i dołączyć do dużo lepszego klubu. 21-letni stoper bardzo dobrze wygląda w barwach drużyny The Reds, a to nie przechodzi bez uwagi gigantów Premier League – Liverpoolu, Manchesteru United, Arsenalu, Chelsea oraz Newcastle United, a także Atletico Madryt.

Nottingham Forest na sprzedaży swojego zawodnika może więc zarobić wielkie pieniądze. The Tricky Trees za perspektywicznego obrońcę zapłacili 12 milionów euro i wydaje się, że będą oczekiwali za niego kilka razy więcej. Mierzący 184 centymetrów wzrostu defensor z powodzeniem występuje w koszulce angielskiego zespołu od sierpnia 2023 roku. Jego poprzednim klubem było Corinthians, gdzie zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Murillo Santiago Costa dos Santos znany jako po prostu Murillo w 31 spotkaniach trwającego sezonu zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal “Transfermarkt” na 25 milionów euro. Urodzony w Sao Paulo stoper jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji Brazylii, ale wydaje się to tylko kwestią czasu.

Nottingham Forest z 26 oczkami na koncie zajmuje 17. miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie w Premier League. Podopieczni Nuno Espirito Santo w tym momencie mają punkt przewagi nad strefą spadkową, gdzie znajdują się Luton Town, Burnley oraz zamykające stawkę Sheffield United.