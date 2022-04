Pressfocus Na zdjęciu: Leandro Paredes (z lewej)

Leandro Paredes łączony jest z opuszczeniem PSG najbliższego lata. Do grona chętnych na jego zatrudnienie dołączył kolejny klub.

Leandro Paredes może tego lata wrócić do Włoch

Argentyńczyka chce klub z Rzymu i Mediolanu

Do kolejki dołączył również Arsenal

Zainteresowanie z Włoch i Anglii

PSG znane jest z tego, że wydaje mnóstwo pieniędzy na piłkarzy, którzy nie wnoszą wiele do drużyny. Nie można stwierdzić, że Leandro Paredes jest słabym zawodnikiem. Argentyńczyk ma jednak marginalną rolę w zespole. Świadczy o tym liczba rozegranych minut (niespełna 1300, a jest już połowa kwietnia).

W letnim oknie transferowym PSG zamierza przeprowadzić rewolucję kadrową. Miejsca w kadrze na sezon 2022/2023 ma nie mieć między innymi Paredes. Argentyńczyk sprowadzony za 40 milionów euro, ma umowę ważną do 30 czerwca 2023 roku.

Portal Transfermarkt wycenia Paredesa na 20 milionów euro. 27-latka będzie można jednak kupić za 15 milionów euro, ponieważ PSG nie ma wiele czasu na spieniężenie piłkarza, którym interesują się trzy zespoły.

Paredes w przeszłości bronił barw Romy. Rzymianie dobrze wspominają 27-latka i chętnie widzieliby go z powrotem na Stadio Olimpico. Większe szanse ma jednak aktualny mistrz Włoch, czyli Inter Mediolan.

Najnowszy chętny na zatrudnienie Paredesa to Arsenal. Kanonierzy boleśnie przekonują się o tym, że zimą należało wzmocnić linię pomocy. Latem chcą to naprawić, a ich zdaniem Argentyńczyk to dobra opcja dla podniesienia jakości drużyny.

Aktualnie Paredes leczy uraz przywodziciela, który wyklucza go z gry w tym sezonie. Jest zatem szansa, że nie zobaczymy już Argentyńczyka w barwach PSG, dla którego rozegrał łącznie 113 spotkań (trzy gole i dziewięć asyst).

Czytaj także: Paulo Sousa trzyma się mocno. Portugalczyk zwalcza pokusy Brazylijczyków