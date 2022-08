Pressfocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów Nico Gonzalez jeszcze przed rozpoczęciem sezonu La Liga uda się na wypożyczenie. Wychowanek FC Barcelony jest w trakcie negocjacji z Valencią, a za takim rozwiązaniem optuje także Xavi.

Nico Gonzalez mógłby mieć problem z regularnymi występami w FC Barcelonie w najbliższym sezonie

Piłkarz zdecydował, że najlepsze dla jego przyszłości będzie wypożyczenie

Barca jest w tej kwestii w zaawansowanych negocjacjach z Valencią

Nico przegranym okresu przygotowawczego?

Nico Gonzalez rywalizował w trakcie presezonu z Miralemem Pjaniciem o rolę zastępcy Sergio Busquetsa. Jak wynika z doniesień hiszpańskich mediów, którym wtóruje Fabrizio Romano, Xavi podjął decyzję, że miejsce to w tym sezonie należy się Bośniaków. 32-latek zrobił bardzo dobre wrażenie, mimo że wystąpił tylko w dwóch meczach amerykańskiego tournee. Ponadto jest on skłonny obniżyć swoją pensję, co również przemawiało na jego korzyść.

Nie można powiedzieć, że Nico w ostatnich sparingach rozczarował, jednak na pewno nie przekonał do siebie wystarczająco sztabu szkoleniowego, by ten zdecydował się dać mu szansę w najbliższym sezonie. Pierwotnie wydawało się, że Hiszpan zostanie w FC Barcelonie, jednak AS i Sport przekazały, że zawodnik sam zdecydował, że odejście na wypożyczenie będzie najlepsze dla jego rozwoju.

🚨 MERCADO VCF



🤝 El @valenciacf ha cerrado un acuerdo con el @fcbarcelona para la cesión de Nico González



🗣 Negociación avanzada para la cesión de @11BryanGil



Mañana detalles en @TribunaVCF pic.twitter.com/yium5T7xvk — Héctor Gómez (@Generaldepie_) August 8, 2022

Ponadto o angaż wychowanka Blaugrany mocno zabiegał trenera Valencii, do której trafi 20-latek. Gennaro Gattuso odbył z młodym piłkarzem rozmowę, podczas której zapewnił go, że będzie miał pewne miejsce w wyjściowym składzie. Do domknięcia jego przenosin brakuje jeszcze jedynie uzgodnienia szczegółów między klubami.