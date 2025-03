Szczęsny zmienia układ sił. Kolejny transfer między klubami La Liga?

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Bramkarska rewolucja w Barcelonie. Real Betis czeka na okazję!

FC Barcelona może latem zmienić się na kilku pozycjach. Niepewny los czeka między innymi jednego z golkiperów ekipy z giganta La Liga. Tymczasem ciekawe wieści na jego temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Real Betis ma zamiar w trakcie najbliższej sesji transferowej wzmocnić się nowym bramkarzem. Na celowniku Los Verdiblancos znalazł się Inaki Pena z Barcy. Zawodnik rozegrał w tej kampanii 22 spotkania. Niemniej ostatnio jego sytuacja w klubie uległa pogorszeniu, na co wpływ ma postawa Wojciecha Szczęsnego.

Polski golkiper pierwotnie miał być uzupełnieniem kadry Barcelony w związku z kontuzją Marca-Andre ter Stegena. Szczęsny jednak szybko potwierdził swoje duże umiejętności i trener Hansi Flick nie miał wyboru i zdecydowanie postawił między słupkami bramki Blaugrany na Polaka.

Możliwe zatem, że niebawem z Katalończykami będzie musiał pożegnać się hiszpański bramkarz, który ma zamiar trafić do drużyny, w której mógłby liczyć na regularną grę. Mając na względzie to, że między Barceloną a Realem Betis w przeszłości były już konkretne transakcja, jak na przykład ta z Vitorem Roque, to nie można wykluczyć, że kolejny zawodnik hiszpańskiego giganta wzmocni niebawem Andaluzyjczyków.

Inaki Pena ma kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast w wysokości 10 milionów euro.

