Cristiano Ronaldo według informacji La Gazzetta dello Sport jest zdecydowany, aby rozstać się z Juventusem. Portugalczyk według doniesień popularnego włoskiego dziennika sportowego zlecił swojemu agentowi Jorge Mendesowi zadanie znalezienia nowego klubu na następny sezon.

Agent Ronaldo otrzymał konkretne zlecenie

Cristiano Ronaldo jest w Juventusie od 2018 roku. Do ekipy z Allianz Stadium piłkarz został ściągnięty, mając pomóc w wygraniu Ligi Mistrzów. Efekt jest taki, że z reprezentantem Portugalii turyńczycy nie znaleźli się nawet w półfinale elitarych rozgrywek. Ostatnio zakończyli udział w Lidze Mistrzów na 1/8 finału, ulegając w dwumeczu Porto.

W powszechnej opinii wiadomo, że Ronaldo nie wróci do Realu Madryt. Oficjalnie wykluczył to już prezydent Królewskich Florentino Perez. Niemniej alternatywą dla 36-latka wciąż może być Manchester United.

Aby jednak jakakolwiek transakcja z udziałem Ronaldo mogła dojść do skutku, to Portugalczyk musiałby zgodzić się na znaczne obniżenie swoich zarobków. W Juventusie zawodnik może liczyć rocznie na 31 milionów euro. W czasach pandemii raczej żaden inny klubów sobie na to nie może pozwolić.

Warto też odnotować, że w przypadku zmiany ligi Ronaldo musiałby się liczyć z tym, że musiałby opłacać wyższe podatki. Aktualnie w związku z wprowadzonym we Włoszech dekrecie w sprawie wzrostu gospodarczego piłkarz rocznie płaci zaledwie 100 tysięcy euro podatku.

Razem, a jednak osobno

Mimo wszystko Portugalczyk wydaje się zdecydowany na zmianę barw klubowych, a wpływ na to miał mieć przegrany dwumecz ze Smokami. Porto wyeliminowało Juventus z elitarnych europejskich rozgrywek, a winnym tego uznany został przede wszystkim Ronaldo, który miał swój udział przy golu strzelonym przez portugalską ekipę z rzutu wolnego.

Urodzony w Funchal zawodnik w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 39 spotkaniach, w których zdobył 32 bramki. Ponadto na koncie Ronaldo są cztery asysty. Okazję na poprawienie tego bilansu zawodnik będzie miał w weekend, gdy Juve zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 50 milionów euro.

